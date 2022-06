Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de dañar la reputación de su empresa de vino. | Fuente: AFP

El actor estadounidense Brad Pitt denunció a su expareja, la actriz Angelina Jolie, por "dañar deliberadamente la reputación" de su compañía de vinos en Francia y vender su parte en la misma a un "extraño", informa la prensa local.

La pareja había adquirido el viñedo Miraval en 2008 por 45 millones de euros (53 millones de dólares), con su correspondiente mansión, en la Provenza (sureste de Francia), donde años después se casaron y disfrutaron de varias vacaciones en familia junto a sus seis hijos.

Ahora, el equipo del actor encargado de la causa legal abierta por la venta de esta propiedad, acusa a Jolie de dañar a su exmarido intencionadamente por vender su parte en la compañía sin su consentimiento, tal y como se recoge en los documentos filtrados a la prensa.

La defensa de Pitt sostiene que Jolie no solo no contribuyó en "nada" al éxito de Miraval, proyecto que apasionaba al actor, sino que consumó la venta "en secreto" y violando a sabiendas las condiciones que había pactado con Pitt, según las cuales ninguno de los dos podía vender sus intereses en ese negocio sin el consentimiento del otro. (Con información de EFE)

LA VENTA

Según el portal TMZ, Jolie vendió al empresario ruso, Yuri Shefler el espacio que pertenecía a Pitt, pese al acuerdo que había con anterioridad de no hacer ningún tipo de transacción respecto a la propiedad llamada Miraval.

"Jolie consumó la supuesta venta sin el consentimiento de Pitt, negándole el derecho de consentimiento que le debía el derecho de preferencia que su entidad comercial le debía a él", se lee al inicio del escrito.

"Ella vendió su participación con el conocimiento y la intención de que Shefler y sus socios buscarían controlar el negocio al que se habían dedicado Pitt y socavar la inversión de Pitt en Miraval", se precisa en el documento.

EL LUGAR DE LA DISCORDIA

La propiedad que ha originado la disputa legal se ubica en Francia, específicamente en el pueblo de Correns, en la región de Provenza, al sureste del país europeo. La expareja la adquirió en 2008 por 28,4 millones de dólares.

Además de contar con un gran viñedo, en el que Pitt habría invertido gran cantidad de dinero, el lugar cuenta con 35 habitaciones y está rodeada de exuberantes jardines con un foso, fuentes, acueductos, un estanque y una capilla. La pareja se casó en ese lugar en 2014.

