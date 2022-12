Gabourey Sidibe se comprometió con Brandon Frankel después de un año y medio de relación. | Fuente: Instagram

La actriz Gabourey Sidibe sorprendió a revelar que se casó en secreto tras comprometerse hace dos años. La recordada protagonista de ‘Precious’ compartió la noticia en el programa ‘Live with Kelly and Ryan’ de que contrajo matrimonio hace un año con Brandon Frankel, quien estuvo mirándola desde la audiencia.

Como se recuerda, la pareja se comprometió en el 2020 después de conocerse en una aplicación de cita. Si bien había contado que no era fan de las bodas, aseguró que ahora es una mujer casada.

Los presentadores Kelly Ripa y Ryan Seacrest se mostraron confundidos y Gabourey Sidibe les aclaró que tuvieron una boda muy privada cuatro meses después de comprometerse. Además, agregó que pronto tendrán una gran boda para complacer a su suegra.

¿Cuál es la razón por la que no es amante de los matrimonios? Pues, cuando la actriz era niña, su madre cantaba en bodas y ella asistió a muchas bodas "sin ser invitada".

Su esposo escribió en Instagram: "¡Sorpresa! Finalmente la puedo llamar mi esposa públicamente. Hemos estado casados desde marzo 2021. Aliviado de poder finalmente contarle al mundo. Tan agradecido de haber encontrado a mi persona para siempre, mi compañera de aventuras y el amor de mi vida. Cada día es el mejor día contigo".

Así fue como Gabourey Sidibe anunció su compromiso



La actriz Gabourey Sidibe, recordada por ser la protagonista de “Precious”, anunció mediante sus redes sociales que se comprometió con Brandon Frankel, su pareja con quien lleva un año y medio de relación.

Por medio de una serie de vídeos y fotos, la nominada al Oscar compartió en su cuenta de Instagram cómo fue que sucedió este gran momento para ella: “Mi mejor amigo [Brandon Frankel] me propuso matrimonio y ahora puedo abrazarlo para siempre. El hombre más divertido que he conocido. El humano más dulce que existe”, comienza su mensaje de la actriz.

La artista presumió su anillo de compromiso y aprovechó la ocasión para dedicarle unas tiernas palabras a su compañero de vida: “Cada momento con él es una alegría. Él es un gran compañero y pensó que yo era demasiado independiente para necesitarlo”, agregó.

“He aprendido mucho sobre mí a través de él y me siento agradecida, y emocionada de aprender más sobre el mundo entero con él a mi lado. ¡Mi pareja, mi mejor amigo, el papá de mis gatos, mi hombre, mi corazón, mi prometido!”, concluyó.

Su pareja también publicó fotos de cómo fue la pedida de mano de la actriz: “Le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y ella dijo ‘¡SÍ!”, escribió Frankel en la misma red social. “Estoy muy emocionado de pasar el resto de mi vida con la mujer más asombrosa, divertida, hermosa e inspiradora que he conocido. No podría imaginar una vida sin ti. Hacemos el mejor equipo, y hacemos que todo sea divertido y memorable. Me gustó, así que le puse un anillo. Te amo hasta la luna y más allá Gabourey Sidibe”, se lee en el mensaje.

