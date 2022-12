Salomón Villada Hoyos​, conocido artísticamente como Feid o Ferxxo, es un cantante, compositor y productor musical colombiano. | Fuente: Instagram

Feid, el exponente del género urbano del momento, sorprendió a su legión de sus seguidores con el anuncio de que su gira “Ferxxo Nitro Jam Tour” llegará a nuestro país el 30 de marzo 2023. Lima es uno de los lugares que el Ferxxo conquistará, ya que también se presentará en Chile, Argentina, Ecuador, Centro América, entre otros.

La semana pasada, Feid puso a cantar en el Movistar Arena a sus miles de fans en su Nitro Jam Tour, dando inicio a los conciertos con su reconocida canción “Normal”, para luego dar paso a “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, “Hey Mor”, “Prohibidox”, “Chimbita”, entre otras.

Feid ha hecho lo que ningún otro artista ya que su show cuenta con pirotecnia, luces, pantallas, tarimas flotantes y hasta un monster truck en escena, además del Museo Ferxxo, Tik Tok 360, exhibición de motos, stand de maquillaje, holofoto con Ferxxo y también un photobooth.

Sin lugar a duda, se posiciona como uno de los artistas más importantes del género urbano en Colombia, recibiendo de su disquera reconocimientos por: “Feliz Cumpleaños FERXXO – Te Pirateamos el álbum” álbum Diamante, “Nieve” single Diamante, “Castigo” single Diamante, “Ferxxo 100” Single Diamante x 2, “Normal” single Diamante x 2, “Si te la encuentras por ahí” Single Platino, “Feliz Cumpleaños Ferxxo” Single Diamante, “Belixe” Single Oro, “XQ te pones así” Single Oro, “Prohibidox” Single Platino, “Lady mi amor” Single Oro, “Quemando Calorías” Single Oro, “Aguante” Single Oro” y “La Buena Fai” Single Oro.

El nuevo EP “SIXDO”, que se lanzó el pasado jueves 1 de diciembre antes de su presentación en el Movistar Arena en Bogotá, está compuesto magistralmente de 6 canciones nuevas y una lista de artistas invitados que incluye, Zion & Lennox, DJ Premier - siendo Feid el primer Latino en trabajar con el legendario productor de Hip-Hop, y reggaetonero Jory (mejor conocido como Jory Boy).

Feid y su primer show en Lima

El pasado 26 de marzo, Feid llegó a Lima para ofrecer un concierto en el Arena Perú del Jockey Club. El show formó parte de su gira "Vacaxiones con el Ferxxo", que incluyó visitas a Chile y Perú. En nuestro país compartirá tarima con la revelación de Barranquilla: Beéle, quien suena con "Fantasi" a dúo con Tini, el colombiano Gusi y su éxito "Locos Dementes" , el chileno Lion La Voz y el peruano Austin Palao.

Antes de dar su espectáculo, el colombiano lanzó el sencillo "Pantysito", junto a Alejo y Robi. El tema nació en TikTok, donde se viralizó de manera orgánica. De esta manera, quien fuera el compositor de estrellas de la música urbana como J Balvin, Nicky Jam y Reykon continuó allanando su camino como cantante.

Alguna vez, en conversación con RPP Noticias, Feid afirmó que no existe una "clave para tener canciones exitosas". "Es la que uno menos espera, o a veces sí sabes pero no sabes hasta qué punto va a llegar. Cuando uno lanza una canción uno no sabe qué va a pasar entonces la clave está en trabajar de corazón y ser fiel a lo que a uno le gusta para que cuando salga la canción la gente se conecte bien rápido", indicó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.