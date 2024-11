Gabriela Spanic revela que sufrió abuso sexual cuando era niña: "Mi mamá se fue y nunca lo supo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz venezolana, Gabriela Spanic, reveló públicamente haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia. La intérprete, de 50 años, detalló que el agresor fue un familiar cercano, un hermano de su madre, a quien ella consideraba como una figura paterna.

Conocida por sus papeles protagónicos en telenovelas como La usurpadora, ella recordó este amargo episodio durante una entrevista a People.

"No soy la primera ni la única a la que le haya pasado, le ha pasado a tantas mujeres que se han muerto con este secreto adentro, tantos años de la niñez y hasta ahorita poderlo decir", expresó.

Aunque este trauma afectó su salud mental, afirmó que contarlo ha sido un proceso que la hizo sentir "liberada".

"Llega un momento que te afecta psicológicamente, te afecta en las relaciones de pareja, te afecta en muchas cosas y te deprimes", detalló.



No se le contó a su madre

En sus declaraciones, Gabriela Spanic dijo haber ocultado este secreto durante años, incluso a su propia madre, quien falleció sin conocer esta traumática experiencia. No obstante, su padre pudo enterarse recientemente de lo ocurrido.

"Yo quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres... antes que saliera esto al aire yo tuve que hablar con mi papá, mi papá no se puso bien. Es una situación delicada," contó.

En esa línea, lamentó que muchas mujeres se vean obligadas a guardar silencio en situaciones de abuso como la que ella vivió.

"Después me puse a pensar ‘¿por qué te dio tanto miedo confesarlo?, ¿por qué no lo querías decir nunca? Pero fíjate cómo es la sociedad y cómo nos educan ‘no, no se puede decir por la vergüenza familiar, por el apellido, porque eres una figura pública’… Yo siempre he sido una mujer muy transparente, pero en esta situación, en este caso específico decía, ¿cómo le voy a hacer?", se cuestionó.

El consejo de Gabriela Spanic a los padres

"Todos los días abrazo a esa niña que llevo dentro", añadió la actriz. Sin embargo, aseguró que hoy ya no se siente sola y que, a pesar de lo vivido, tiene el corazón en paz. "Un corazón limpio jamás será dañado", afirmó.

Por último, Spanic habló sobre la importancia de proteger a los menores de cualquier tipo de abuso y no dejarlos solos, "ni siquiera con familiares".

"Es mejor como yo hacía con mi hijo ‘me tengo que ir a Colombia, me llevo a mi hijo, que me tengo que ir a Europa, me llevo a mi hijo’, mi hijo al lado mío para arriba y para abajo. Y darles las herramientas a los niños de que eso no se hace", concluyó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis