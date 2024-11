Selena Gomez responde a críticas sobre su apariencia y revela que padece una enfermedad intestinal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selena Gomez volvió a hacer noticia en redes sociales luego de recibir críticas por su aspecto físico en una reciente alfombra roja, donde fue blanco de comentarios negativos sobre su vientre inflamado. Cansada del ciberbullying, la actriz y cantante tuvo que explicar que padece de SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado), una enfermedad gastrointestinal que se produce cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado.

Los comentarios surgieron después de su aparición en el estreno de la película Emilia Pérez en un festival de cine en Los Ángeles. Selena, quien asistió con un vestido negro, recibió ataques en redes sociales por el aspecto de su viente.

"Esto me enferma. Tengo SIBO en el intestino delgado. Tengo brotes. No me importa no tener un aspecto enfermo. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, no soy una víctima. Solo soy humana", fue la respuesta de la artista ante la avalancha de comentarios en su contra en TikTok.

Gomez convive, además, con lupus, una enfermedad autoinmune que la llevó a someterse a un trasplante de riñón en 2017. Como resultado, también enfrenta una serie de síntomas físicos y emocionales que sobrelleva en su día a día.

Selena Gomez responde a criticas por su aspecto físico.Fuente: TikTok: Selena Gomez

Selena Gomez y sus problemas de gestación

Esta no es la primera vez que Selena Gomez se sincera sobre su salud. En una reciente entrevista con Vanity Fair, la actriz dijo que debido a sus problemas médicos no puede tener embarazos seguros. "Nunca dije esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos", reveló la estrella de 31 años. Sin embargo, la artista está considerando alternativas como la adopción o la gestación subrogada.

"Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a hacer gestación subrogada o adopción, que son dos posibilidades enormes para mí. Me hizo sentir muy agradecida por las otras salidas para las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé", señaló.

Además de lo mencionado, la protagonista de Only murders in the building vive con trastorno bipolar, un diagnóstico que aborda en su documental My Mind and Me.

La actriz estadounidense Selena Gomez posa durante una sesión de fotos en la noche de apertura del Festival de Cine Francés Estadounidense (TAFFF).Fuente: AFP

Selena Gomez se convierte en la billonaria más joven de Hollywood



Selena Gómez logró amasar un patrimonio de $ 1,300 millones, de acuerdo al Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

La mayor parte de su riqueza se debe a los ingresos que genera su exitosa marca de maquillaje 'Rare Beauty' que lanzó en el 2020.

Asimismo, cuenta con 'Wondermind', una startup (modelo de negocio creciente basada en las nuevas tecnologías) sobre salud mental que cofundó con su madre.

No obstante, desde el inicio de su carrera, Gómez mantiene contratos con otras marcas debido a su trabajo como cantante, actriz e influencer, lo cual le permite percibir ingresos por sus álbumes de música, acuerdos de transmisión, taquilla de conciertos y participación en series.

Es respaldada con 424 millones de seguidores en Instagram, ostentado el título de la tercera persona más seguida en esta red social, solo por detrás de los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

