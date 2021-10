Gaby Spanic reveló los tristes momentos que vivió con el padre de su hijo y asegura que la abandonó por que creyó que el hijo que esperaba no era de él. | Fuente: Instagram / Gaby Spanic

La actriz Gaby Spanic, recordada por su doble papel en la telenovela "La Usurpadora", abrió su corazón en el más reciente programa de "La casa de los famosos" de Telemundo y contó detalles sobre la breve historia de amor que vivió con el padre de su hijo y el triste y doloroso final que tuvo.

Spanic reveló que su pequeño fue producto del amor con un venezolano e inclusive, contó que le pidió la mano a sus padres y estaban a punto de casarse, sin embargo, se dieron situaciones muy tristes porque se comenzaron a dar muchos chismes a su alrededor, así que esto fue la causa del fin de su historia de amor.

"Le dijeron a él que mi hijo no era su hijo, fueron muchos chismes, muchas cosas, tuvimos varios enfrentamientos, luego intentó pegarme, manché sangre, estuve a punto de perder a mi hijo estando embarazada y le dije: 'Vete, vete, si tú crees más en los chismes que en mí, vete, yo no voy a perder un hijo'. Hasta el sol de hoy no lo he visto", contó la actriz.

La también protagonista de "Prisionera" y "Tierra de pasiones" confesó que su hijo Gabriel de Jesús extraña mucho a su padre, pero ya a sus 13 años, no tiene ningún interés en conocer al hombre que le dio la vida.

"Mi hijo lo extraña mucho. Hoy en día ya no lo quiere conocer. No le he sembrado odio, pero fue muy duro estar sola como madre hasta el sol de hoy por dimes y diretes, por chismes de la prensa, por mentiras", se sinceró la actriz ante todos sus compañeros del reality.

Pero más allá de esos dolorosos recuerdos sobre el padre de su hijo, Gaby Spanic se siente muy orgullosa de ser madre y criar a un gran ser humano en el que se ha convertido su primogénito, a quien definió como "un gran hombre".

"Mi hijo es un gran hombre, es sensible, es excelente estudiante. Mi hijo me consciente como mujer, es todo un caballero. Cuando vamos al súper me ayuda a bajar las compras, no puede ver un niño pobre en la calle porque siempre quiere ayudarlo, es muy generoso", señaló.

