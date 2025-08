Murió Kelley Mack, estrella de 'The Walking Dead', tras complicaciones por un tumor cerebral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kelley Mack, actriz que interpretó a la sobreviviente Addy en la exitosa serie de zombis The Walking Dead, falleció a los 33 años en su ciudad natal Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos, tras complicaciones en su salud a raíz de un tumor cerebral diagnosticado desde hace varios años, confirmó su familia en un comunicado compartido por los medios internacionales The New York Times, BBC, El País, y The Hollywood Reporter.

“Con una tristeza imborrable estamos anunciando el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente ha transitado al más allá, donde todos finalmente debemos ir”, se lee en el pronunciamiento difundido por su hermana Kathryn en su cuenta de Instagram con una foto actualizada de la joven actriz.

Del mismo modo, la familia precisó que el lamentable deceso de Kelley Mack se dio en la noche del último sábado 2 de agosto en su domicilio en Ohio donde estuvo acompañada de su madre Kristen y su tía Karen.

“Kelley ya ha llegado a muchos de sus seres queridos en forma de varias mariposas. La echaremos de menos tanto hasta las profundidades que las palabras no pueden expresar”, expresó la familiar anunciando un homenaje para la actriz el 16 de agosto a la 1 de la tarde en Glendale Lyceum de Glendale, Ohio.

“Su familia también está planeando una celebración en Los Ángeles para amigos y colegas de la zona”, añadió The Hollywood Reporter informando que le sobreviven sus padres Kristen y Lindsay, su hermana Kathryn, su hermano Parker, sus abuelos Lois y Larry y su novio Logan.

La actriz Kelley Mack apareció en diversos episodios de la serie Chicago Med en 2022. | Fuente: Instagram (itskelleymack)

¿Cuál fue la causa de la muerte de Kelley Mack?

Kelley Mack falleció tras una larga lucha contra un tumor cerebral. De acuerdo con The New York Times, la propia actriz informó que le habían diagnosticado un astrocitoma, el cual es "un tipo de tumor canceroso que crece en el sistema nervioso central y se origina en el cerebro o la médula espinal". Esta enfermedad, precisa el medio, también se conoce como “un glioma difuso de línea media".

Del mismo modo, Kelley, quien también se hizo conocida por varios comerciales en Estados Unidos, realizó una publicación en Instagram en enero de este año donde afirmó haber experimentado un dolor lumbar persistente que le hacía creer que tenía una "hernia discal".

"Luego, comenzaron los dolores punzantes en las piernas y la espalda, lo que me obligó a dormir en un sillón reclinable durante un mes porque acostarme era demasiado doloroso", escribió la actriz estadounidense.

De igual manera, Mack hizo otras publicaciones en los últimos meses mostrando los tratamientos para tratar dicho tumor con resonancias magnéticas, biopsias de médulas, cirugías y radiaciones. "Es muy importante para mí", expresó la actriz en un video donde apareció subiendo unas escaleras.

Kelley Mack es una escena de la exitosa serie de zombis The Walking Dead. | Fuente: AMC Studios

¿Quién fue Kelley Mack?

Kelley Mack fue una actriz y productora estadounidense de 33 años. Nació el 10 de julio de 1992 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Desde niña se dedicó a la actuación a partir de su afición por las cámaras de video logrando estar en varios comerciales.

En 2010, se graduó de Hinsdale Central High School y cuatro años más tarde obtuvo una licenciatura en Cinematografía del Dodge College of Film de la Universidad Chapman.

Mack se hizo conocida en televisión por su papel de Addy, una residente de Hilltop Colony en la novena temporada de la exitosa serie The Walking Dead de AMC. Además, dio su voz al personaje de Hailee Steinfeld como Gwen Stacy, la ‘Spider-Woman’, en la película animada ganadora del Oscar Spider-man: into the spider-verse.

De igual manera, la actriz apareció en varios episodios en la serie Chicago Med de NBC el 2022 y en otros capítulos del drama policial 9-1-1 de Fox. En su inclusión en el cine, Kelley estuvo en las películas Broadcast Signal Intrusion (2021), Delicate Arch (2024) y la próxima a estrenarse Universal (2025), donde trabajó como productora.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis