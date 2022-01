En una entrevista con InStyle, Gal Gadot habló sobre la cadena "Imagine". | Fuente: AFP

En una extensa entrevista con la revista InStyle, de la que será portada en febrero, la actriz Gal Gadot, entre varios temas, se refirió a la cadena de videos que se hizo viral al inicio de la pandemia del nuevo coronavirus y que fue propuesta por ella. En esta se vio a artistas como Jimmy Fallon, Natalie Portman, Will Farrel, Zoe Kravitz, entre otros más, cantando 'Imagine', el clásico de John Lennon.

El video fue blanco de críticas de inmediato por ser insensible a la situación que atravesaba la población mundial, dado que la mayoría no gozaba con las facilidades de las celebridades para encarar el confinamiento.

Gal Gadot explicó que, al momento de proponer la cadena, la pandemia aún no llegaba a los Estados Unidos, y que no tenía muy claro lo que iría a suceder. Sin embargo, señaló que “fue prematuro. No fue el momento adecuado y no fue lo correcto. Fue de mal gusto. Todas las intenciones eran puras, pero a veces no das en el blanco, ¿verdad?”.

A pesar de la controversia, Gal Gadot ha hecho alusión a este video en otras oportunidades, como fue en la premiación 'Elle Women in Holywood', donde se puso a cantar 'Imagine' ni bien subió al estrado a recibir su premio. Sobre este momento, dijo que “Simplemente se sintió bien, y yo no me tomo a mí misma demasiado en serio... Sentí que quería desinflarlo, así que [el evento] fue una excelente oportunidad para hacerlo”.

Gal Gadot protagonizará “Muerte en el Nilo” y “Cleopatra”

El próximo 10 de febrero llegará a nuestras salas 'Muerte en el Nilo', película en la que actuará Gal Gadot junto con Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, entre otros actores. Después de 'Asesinato en el Expreso Oriente' (2017), Kenneth Branagh volverá a dirigir una película basada en una historia de Agatha Christie y a interpretar al incisivo detective Moisés Poirot.

Justamente, la película transcurre durante las vacaciones del detective belga por el río Nilo, las cuales se verán interrumpidas por un asesinato, que deberá resolver. Tanto él como la tripulación se verá inmersa en este cruel crimen.

Otra película que será protagonizada por Gal Gadot es 'Cleopatra', un remake de la cinta de 1963, con Elizabeth Taylor. Al respecto, la actriz dijo a InStyle: “Vamos a celebrar la historia de Cleopatra. Vamos a mostrar no solo lo sexy y atractiva que era, sino también lo estratégica e inteligente, y el impacto que tuvo y aún tiene en el mundo en el que vivimos hoy”.

De este filme aún se sabe muy poco. Se estrenaría el próximo año y su director sería Kari Skogland, que ha trabajado en series como 'The Walking Dead', 'House of Cards', 'Vikingos' o 'Falcon y Winter Soldier'.

