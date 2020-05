Carice Van Houten, quien dio vida a Melisandre en "Game of Thrones", cuestionó sus escenas de desnudos en la serie. | Fuente: HBO

Carice Van Houten, conocida por su rol como Melisandre en “Game of Thrones”, habló sobre las escenas de desnudos que protagonizó en la serie. En ese sentido, aseguró que el movimiento Me Too logró que cuestionara estos momentos en la producción emitida por la señal de HBO.

En una conversación con Insider, la actriz defendió el final de la ficción; sin embargo, considera que en algunas escenas no era necesario tener desnudos para seguir con la trama. El movimiento Me Too tuvo mucho que ver para que cambiara su percepción.

“Cuando comenzó el movimiento Me Too fue cuando comenzó a aclararse para mí. Y cambió mi perspectiva de toda mi carrera, no solo ‘Game of Thrones’”, explicó Carice Van Houten sobre sus apariciones en el cine y televisión.

Por ello, al volver a ver los episodios empezó a reflexionar sobre todo lo que se muestra al público, en especial, los momentos de las actrices sin ropa. Cabe destacar que la serie de HBO contiene una gran cantidad de escenas de desnudos, violencia y lenguaje fuerte para menores de 18 años.

“En retrospectiva, pensé, ‘¿Por qué esa escena tenía que tener un desnudo? ¿Por qué era normal?’”, se preguntó sobre ciertas escenas de “Game of Thrones”. “Cuestioné las cosas y no fue tanto como culpar a alguien, pero así es como evolucionamos y cómo me afectó el movimiento”.

Carice Van Houten apareció desnuda numerosas veces en la ficción y, después de esa experiencia, reveló que se inspiró en ese problema para lanzar un proyecto. “Me di cuenta de la mirada masculina y por eso, durante ese proceso, yo y mi amiga Halina Reijn (directora) hicimos Instinct muy inspirados por eso”, agregó.

En este momento de su carrera, la intérprete de Melisandre no está interesada en volver a repetir este tipo de escenas. Sin embargo, no se mostró en contra que de que se realicen, mientras aporten a la historia que se pretende plasmar en una producción cinematográfica.