Emilia Clarke se sinceró sobre el desenlace de la serie "Game of Thrones". | Fuente: HBO

El final de "Game of Thrones" dejó un sinsabor entre los fanáticos de la exitosa serie basada en los libros de George R. R. Martin. A pesar de que, inicialmente, los actores defendieron a la producción de HBO, algunos han vuelto a hablar sobre la temporada final que causó tantos disgustos.

Primero, Sophie Turner aseguró que no tiene planeado ver el desenlace de la octava temporada. Ahora, el turno fue de Emilia Clarke. la recordada madre de dragones.

En una entrevista para The Sunday Times, la estrella británica comentó que no estuvo feliz al conocer lo que pasaría con su personaje en el final de la ficción.

“No me sentí nada feliz cuando leí el guion. En cada giro de la trama intenté no pensar demasiado en lo que iban a decir los demás cuando se emitieran los capítulos”, se sinceró Emilia Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen en "Game of Thrones" durante ocho años de su carrera artística.

En esa misma línea, la popular madre de dragones siempre tuvo en cuenta los comentarios de los fans que podían generar sus acciones en pantalla.

Aun así, Emilia Clarke considera que todo el éxito de la serie se lo deben a ellos, y lo correcto sería obtener una recepción mayormente positiva.

“En el fondo siempre tuve presente lo que podrían opinar los seguidores. Al fin y al cabo, todo se lo debíamos a ellos. Ellos fueron los que nos convirtieron en un éxito. Me parecía lo más correcto y educado por mi parte”, agregó sobre la entrega final de "Game of Thrones".

SOBRE EL DESTINO DE DANY

Emilia Clarke también opinó sobre el fatídico final de Daenerys Targaryen en la octava temporada de "Game of Thrones". Como se recuerda, en el último episodio Jon decide matarla para evitar que ella siga los pasos de su padre Aerys, apodado el Rey Loco, y empiece un gobierno atormentado por el terror y la tortura.

“Lo sentí realmente por ella. Y sí, me molestó mucho que Jon Snow no tuviera que afrontar ninguna consecuencia por matarla. Salió totalmente impune de ese crimen”, comentó. “No sé, quizá terminamos de manera demasiado abrupta. A lo mejor podríamos haber desarrollado la historia varios capítulos más para que todo tuviera más sentido”, resaltó.