Georgina Rodríguez, Meghan Markle, Tamara Falcó y los programas sobre la vida de las celebridades que están en el streaming | Fuente: Composición

Hace unos días se estrenó la segunda temporada de la serie de Soy Georgina, vía Netflix, que dejó ver más sobre la vida de Georgina Rodríguez, su vida en pareja con Cristiano Ronaldo y hasta el duro momento que vivió tras la muerte de uno de sus bebés recién nacidos. Este reality sobre la empresaria, en la que la acompañamos durante algunos días, no es la primera docuserie en la que nos adentramos a la vida (que quieren mostrar) de las celebridades.

A continuación, algunas de los docurealities que están disponibles en plataformas de streaming:

Soy Georgina

La serie cuenta ya con dos temporadas disponibles en Netflix. La docuserie en la que acompañamos a Georgina Rodríguez nos lleva no solo por diversos países que visita, sino también por momentos emotivos de su vida, como el impacto que tuvo la muerte de su bebé recién nacido en su familia con Cristiano Ronaldo.

Episodios: 6 por cada temporada (2 temporadas)

Plataforma: Netflix

Tamara Falcó: La marquesa

Este reality sigue la vida de la hija de Isabel Preysler, luego de ganar el programa MasterChef Celebrity en España y estudiar gastronomía en París. La vida de la socialité nos lleva a lujosos eventos, fiestas privadas, viajes de pocos días a Francia y Estados Unidos… además de planear abrir un restaurante pop up en el castillo que heredó de su padre, Carlos Falcó, el anterior Marqués de Griñón, título que ella heredó (de ahí el nombre de su serie).

Si bien tras el estreno de su primera temporada se hablaba de una posible segunda parte, Falcó declinó una secuela al no tener tiempo ya que tiene que compartir su tiempo entre la organización de su mediática boda y otros proyectos

Episodios: 6 (1 temporada)

Plataforma: Netflix

The Kardashians

La nueva serie de las hermanas Kardashians- Jenner, ahora vía Hulu (en Estados Unidos) y Star+ (en Latinoamérica) sirve de continuación de la exitosa Keeping up with the Kardashians. En la serie se repite la misma fórmula y se ve cómo viven en su día a día, como empresarias y familia, las integrantes de este famoso clan familiar.

Hasta el momento se han transmitido 2 temporadas, pero se esperan al menos dos más.

Episodios: 10 por cada temporada (2 temporadas)

Plataforma: Star+

Harry & Meghan

La docuserie cuenta la salida de la familia real de sus protagonistas, quienes narran en primera persona, cómo vivieron ese cambio en su vida. Entrevistas, clips grabados con un celular, narraciones, imágenes de archivo, todo ayuda a contar la historia de los duques de Sussex.

Episodios: 10 (1 temporada/ Dos partes)

Plataforma: Netflix

En la cocina con Paris Hilton

Si bien la serie es más un programa de cocina, la socialité cuenta con invitados famosos que la acompañan a hacer los platos de los episodios, mientras hablan sobre su amistad y temas personales.En la primera temporada, Hilton tuvo de invitados a Lele Pons y Kim Kardashians en su cocina.

Episodios: 6 (1 temporada)

Plataforma: Netflix

Mujeres ricas de Beverly Hills

Esta serie nos muestra, en algunos episodios, a Yolanda Hadid y a sus famosas hijas Bella y Gigi, quienes comparten conversaciones en la confianza de su casa. La madre de las Hadid es parte de las temporadas 3, 4, 5 y 6.

Episodios: 124 (12 temporada)

Plataforma: Netflix y Star +

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!