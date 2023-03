Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron en una tienda de marca de lujo, donde ella trabaja como dependienta. | Fuente: Instagram

En su serie de Netflix, Georgina Rodríguez cuenta sobre su historia de amor con Cristiano Ronaldo y su vida familiar, sin embargo, también desvela detalles desgarradores e íntimos tras recordar la pérdida de Ángel, uno de sus hijos.

Después de que falleciera en marzo del año pasado, la modelo habló por primera vez sobre este duro momento, así como las secuelas emocionales que dejó en ella. "Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida", se le escuchó decir en referencia a la muerte de su bebé y al nacimiento de su otra hija.

Si bien fue un momento difícil, Georgina Rodríguez tuvo que esconder su dolor para seguir adelante por sus hijos: “Ellos me necesitan”, susurra sin evitar que las lágrimas caigan por sus mejillas. La pareja de Cristiano Ronaldo recordó cómo fue ese embarazo: “Fue horrible porque vomitaba todo el rato y tenía mucho sueño”.

Las visitas al ginecólogo le daban miedo e ilusión porque ya había sufrido unas pérdidas: "Cada vez que iba al ginecólogo por las noches tenía pesadillas porque me preocupaba cómo se colocarían, cómo sería el parto, si sería cesárea.... En cada ecografía tenía muchísimo miedo, me tensaba muchísimo, porque anteriormente tuve tres abortos y llegaba a casa rota".

"Nacieron un lunes de Resurrección, llega el momento más esperado y tu corazón se para. Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de mi corazón voló. Te preguntas cómo voy a seguir... No estaba preparada para asumir o reconocer lo que me había pasado y no estaba preparada para contárselo a mis hijos".

En efecto, Georgina Rodríguez no se lo dijo a sus hijos, pero Cristiano Ronaldo fue quien conversó con ellos para decirles la verdad: "Como todavía tenía tripa, les dije que Ángel todavía iba a esperar un poquito para nacer, que nacería más adelante. Hasta que Cris les dijo que Ángel estaba en el cielo. Aquello fue una dosis de realidad".

En su casa, su hermana Ivana se encargó de que en el cuarto no haya dos cunas, ni dos peluches, nada que le recordara que había perdido un hijo. "Nunca voy a ser la misma. Cada vez que miro a Bella me pregunto: '¿Así estaría él?'. La verdad es que siento que todavía no estoy preparada para pensarlo, como que todavía no le he aceptado. Les digo siempre a mis hijos: 'Su hermanito está en el cielo, él no quiere andar, quiere volar. Cada vez que miren al cielo, piensen en él".

Las celebridades que aparecen en 'Soy Georgina 2'

La socialité Georgina Rodríguez estrenará esta semana la segunda temporada de su programa 'Soy Georgina', que está disponible en Netflix desde el viernes 24 de marzo. Uno de los mayores ganchos de la serie son las celebridades que aparecerán en esta nueva entrega.

Así, según los avances que ha venido lanzando el gigante del streaming, son varios los artistas que podrán verse en el reality de la esposa de Cristiano Ronaldo. Desde estrellas como la española Rosalía hasta el colombiano Sebastián Yatra, los cameos no se harán extrañar.

Precisamente, como se aprecia en imágenes, la cantante de 'Motomami' le dice a Georgina Rodríguez: "Veo tu reality, me encanta". Se lo dice durante un encuentro que al parecer ocurre tras las bambalinas de un concierto. En otro evento, la argentina Nathy Peluso también aparece.

Otra celebridad que aparece en 'Soy Georgina 2' es la cantante pop Christian Aguilera, quien recibió de las manos de Georgina Rodríguez el gramófono a mejor álbum pop vocal tradicional en los Latin Grammy 2022. Aquella vez, la modelo española tuvo oportunidad de tener contacto con la intérprete de 'Pero me acuerdo de ti'.

