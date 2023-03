Fue defensa con la selección de España entre 2009 y 2018, con la que se proclamó campeón mundial en 2010 y campeón continental en 2012. | Fuente: EFE

Desde que Gerard Piqué anunció su separación de Shakira, la atención de la prensa ha estado puesta en el exfutbolista; su vida privada sigue acaparando titulares, especialmente relacionados a su actual pareja, Clara Chía, y sus hijos Milan y Sasha.

Esta vez el catalán ha recibido duras críticas en redes sociales por la actitud que tuvo con sus pequeños en la final de la Kings League, evento deportivo celebrado el pasado domingo en el Camp Nou.

Piqué fue captado regañando a sus niños y algunos testigos afirman que también los ignoró durante buena parte del evento. En un video que se ha vuelto viral se pudo observar la inesperada situación con los menores, que por sus expresiones bastante particulares e incómodas, no estaban tan a gusto en el lugar. "Milan y Sahsa no disimularon en ningún momento su aburrimiento", señala el medio Europa Press.

Aunque al inicio se desconocían los motivos del tenso momento, Antena 2 y el canal RCN, basándose en el clip, sostienen que uno de los niños habría mencionado una frase que provocó la ira de Piqué.

En el lugar también estuvo Clara Chía, aunque decidió mantener la distancia con su novio y los hijos que tiene en común con Shakira. En otro momento, el exfutbolista fue abordado por la prensa para que explique su actitud con sus hijos, pero decidió ignorar todas las preguntas.

Es que por favor cada imagen que sale es peor

pic.twitter.com/6DvphFBnD1 — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) March 27, 2023

Piqué también se niega a hablar sobre su separación de Shakira

La sonada separación de Gerard Piqué y Shakira sigue dando qué hablar. Pese a que ha pasado casi un año desde la confirmación del fin de su relación y que el exfutbolista oficializó su romance con Clara Chía, las preguntas relacionadas a su mediática separación son inevitables durante las entrevistas que le hacen al exastro del Barcelona FC.

En una entrevista con el diario español El País, Piqué fue consultado sobre cómo le ha afectado su separación mediática de Shakira, a lo que se negó a hablar sobre la cantante colombiana. “No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, dijo.

“Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, agregó.

Luego fue consultado por cómo está tomando esta nueva etapa ya que “parecía que siempre le habían salido todas las cosas bien”.

“No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, respondió.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!