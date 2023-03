Gerard Piqué se niega a responder sobre su separación con Shakira | Fuente: AFP

La sonada separación de Gerard Piqué y Shakira sigue dando qué hablar. Pese a que ha pasado casi un año desde la confirmación del fin de su relación y que el exfutbolista oficializó su romance con Clara Chía, las preguntas relacionadas a su mediática separación son inevitables durante las entrevistas que le hacen al ex astro del Barcelona FC.

En una entrevista con el diario español El País, Piqué fue consultado sobre cómo le ha afectado su separación mediática de Shakira, a lo que se negó a hablar sobre la cantante colombiana. “No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, dijo.

“Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, agregó.

Luego fue consultado por cómo está tomando esta nueva etapa ya que “parecía que siempre le habían salido todas las cosas bien”.

“No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, respondió.

Shakira y el vínculo de sus hijos con su Music Session con Bizarrap

La cantante reveló que sus hijos Milán y Sasha han sido parte importante detrás de “Monotonía” y el Music Session con Bizarrap, no solo en la parte musical, sino incluso en la de arte gráfico.

En entrevista con el programa En Punto, Shakira contó a Enrique Acevedo que “siempre creo que los niños tienen una sensibilidad especial y yo les escucho”. “Lo de la sesión 53 con Biza, es el resultado de una sugerencia de Milan. Milan me dijo: ‘Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino’. Y le digo: ‘Mira Milan, mira quién me ha escrito’. Y era Bizarrap. Recuerdo que tengo grabado un audio de Milan, que le mandó a mi manager, en el que le decía: ‘Jamy, tienes que hacer que mi madre, por favor, cante con Bizarrap’”, contó.

Shakira agregó que Milan fue quien le mostró la música del DJ argentino y hasta se involucró en la primera versión del videoclip del Music Session. “Además, cuando estábamos editando el video llega y dice:’ Mamá, estás un poco lejos del micrófono ahí, eh. Hay que arreglar esto, esto y eso’. Tiene un ojo crítico como su madre. En ese sentido, se parece muchísimo en la forma”, afirmó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x02 ESPECIAL OSCAR 2023: Los nominados y grandes olvidados de la edición 95

Este año, la temporada 5 de EER trae un nuevo especial previo a lo que veremos en los Oscar 2023. En esta primera parte, Diego Pajares, Lucia Barja y Marco Zanelli conversan con Rodrigo Bedoya, promotor de la Semana del Cine de la Universidad de Lima sobre los casi fijos que se quedaron fuera de las nominaciones. Además, por si los extrañabas, Renato León y Laura Amasifuén, hacen una aparición especial en el episodio. Pasa y escucha.