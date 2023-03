Karol G lanzó este año su nuevo disco de estudio "Mañana será bonito". | Fuente: Instagram / Karol G

'Mañana será bonito', el último disco de Karol G, le pareció a la colombiana la oportunidad ideal para hablar del desamor, ese sentimiento que se apoderó de ella después de su ruptura con el reggaetonero Anuel AA. No era un tema de su exclusivo interés, pues su compatriota Shakira, quien había terminado su relación el año pasado con el futbolista Gerard Piqué, decidió sumarse al tema 'TQG' al verse identificada con la letra.

Así, la intérprete de 'Bichota' pasó a convertirse en la tercera mujer con la que 'Shaki' colabora, luego de haber cantado junto a Beyoncé y Rihanna en el 2006 y 2014, respectivamente. "¡Qué susto! Uno todavía no se lo cree", dijo en una reciente entrevista con el diario El País. Y, seguidamente, admitió que "durante mucho tiempo" estuvo cuestionando su talento.

"Sé que hay gente que canta mejor que yo, que baila mejor que yo, que son mejores performers que yo, pero el talento que yo tenía lo he disciplinado demasiado. He trabajado demasiado para lograr las cosas que he logrado, y, cuando las veo, me cuesta saber que es una realidad, pero me las disfruto, porque sé cuánto me ha costado", sostuvo.

Una de las cosas que disfruta, precisamente, es haber podido compartir un sencillo con Shakira, alguien que para Karol G tiene un aura de leyenda. "¡Increíble que la entrevistara García Márquez! O sea, es que cuando uno se detiene en la carrera de ella..., es legendaria", dijo antes de suscribir una frase que la cantante de 'Antología' declaró al Nobel de Literatura colombiano en 1999: "Le tengo más miedo al matrimonio que a la muerte".

Karol G sobre el desamor: "En serio te puede destruir la vida"

En la misma entrevista, Karol G reconoció que su ruptura con Anuel AA le permitió darse de que "por dentro estaba completamente desestabilizada". "Al terminarse la relación, sentí que ya no podía hacer nada y estuve un montón de tiempo devaluándome. Creía que todas las cosas que me estaban pasando en mi carrera no me las merecía", indicó.

Ella, que se consideraba la abanderada del empoderamiento femenino, vio que no quería ni celebrar el éxito de su disco "KG0516". "Ya no me gustaba lo que hacía, no me gustaba lo que veía físicamente (...) Llegué a un punto donde no quería nada. Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida", confesó.

Por eso, para Karol G es significativo que "otras personas" le digan que pueden "sanar" con sus canciones. Y pese a que no quiso revelar si estaba enamorada, manifestó que está "viviendo un momento especial". Añadió que le aburre que le pregunten "qué se siente siendo una mujer en un medio tan dominado por hombres", pues esa ya no es una realidad válida.

En cuanto al "movimiento Karol G", indicó que fue algo creado desde el lanzamiento de su sencillo 'Bichota'. "Trata de una mujer empoderada que trabaja, que se vale por ella misma y que es fuerte ante las situaciones difíciles", indicó. Por ello, no le disgusta hablar de feminismo, un tema del que quiere "seguir hablando porque es algo importante y aún en desarrollo".

