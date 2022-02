Gian Marco descartó tener un romance con Isabel Lascurain. | Fuente: Composición (Instagram)

El cantante peruano Gian Marco desmintió tener una relación sentimental con la cantante mexicana Isabel Lascurain, integrante del trío Pandora. Una aclaración que debió realizar luego de que un medio del país azteca lo vinculara con la artista.

Durante una entrevista con la presentadora de televisión Mariela Encarnación, transmitida a través de su cuenta de Instagram, el también compositor calificó de "amarilla como un sol" a la noticia de la revista TVNotas que difundió esta falsa información.

Según Gian Marco, Lascuracin "es mi hermana de la vida y no [tenemos una relación]". "Primero que a las Pandora les debo mucho porque fueron las primeras que me dieron la posibilidad de escribir para otra persona y me acercaron a Emmanuel para escribir 'Sentirme vivo'. Isabel y yo tenemos una relaciónd de hace muchos años", dijo al principio.

Una "hermana mayor"

En lo que siguió de su descargo, Gian Marco señaló: "Isabel es como mi hermana, la hermana mayor que nunca tuve. Es una mujer maravillosa, que también ha pasado por momentos difíciles, pero no estamos juntos...".

Asimismo, aseguró que conversó con Isabel Lascurain sobre este tema. "Esto es parte del mundo el que uno está, pero nunca he estado en ningún tipo de chisme es raro... No queda otra que reírse... Es un chisme farandulero absoluto y amarillo como el sol. Es un chisme que es un chiste", afirmó.

Asimismo, Gian Marco reafirmó su soltería y explicó que busca "cuidar esa parte" de su vida, pues se encuentra concentrado en "poder sanar" luego de divorciarse de su exesposa Claudia Moro, con quien a la fecha mantiene una buena relación amical.

"No puedo estar con alguien si no he sanado cosas mías, personales, no que alguien me haya hecho algo... El día que yo elija estar con alguien es porque he sanado para dar y entregar de verdad", expresó.

Treinta años de carrera

El próximo 16 de julio, Gian Marco ofrecerá un concierto en el Estado Nacional de Lima a fin de celebrar sus más de tres décadas de trayectoria en el mundo de la música. Un evento que al fin logra concretarse después de una serie de postergaciones producidas por la pandemia.

"Esta no será una celebración de mis más de treinta años de carrera, será una celebración a la vida, por todos los que seguimos aquí, haciendo lo mejor que podemos siempre. La noche del 16 de julio el Estadio Nacional de Lima se llenará de música y volveremos a sentirnos vivos" señaló el cantautor.

Será una buena oportunidad para que el artista peruano pueda presentar por primera vez en vivo su más reciente disco "Mandarina", que fue grabado y producido íntegramente durante el confinamiento y que ya cuenta con éxitos como "Empezar de nuevo", "No va a ser fácil", "En tu maleta", entre otros.





