Yolanda Foster afirmó la noticia del embarazo de su hija a la prensa holandesa. | Fuente: AFP

Luego de que la prensa estadounidense informara sobre el embarazo de la modelo Gigi Hadid con el ex miembro de One Direction, Zayn Malik, las reacciones no se hicieron esperar. Es así que Yolanda Foster, madre de la supermodelo confirmó la noticia a través de una entrevista para RTL Boulevard, un medio de su Holanda natal.

“Me impacta que nuestro pequeño secreto se haya filtrado tan pronto a la prensa", expresó Yolanda. Si bien la también ex modelo no brindó detalles al por mayor, sí afirmó que se sienten entusiasmados con la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.

“Me ilusiona convertirme en Oma (abuela en holandés) este septiembre, especialmente después de haber perdido a mi madre hace poco. Esa es la belleza de la vida, un alma nos deja y una nueva llega. Nos sentimos muy bendecidos", agregó.

Según reportó este último martes el portal TMZ, Gigi Hadid y Zayn Malik serán papás. La pareja, que tras varias rupturas se reconcilió en diciembre de 2019 estaría esperando una niña.

"Gigi y Zayn saben que lo que tienen es muy especial, pese a los problemas que han superado, y no querían desaprovechar esta oportunidad", explicaba la fuente de la noticia al portal.