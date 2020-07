Naya Rivera interpretó a Santana Lopez en la exitosa serie "Glee". | Fuente: FOX

Naya Rivera fue recientemente reportada desaparecida. La actriz de 33 años alquiló un bote para navegar por el lago Piru, al sur de California, en compañía de su hijo de 4 años. El niño fue hallado durmiendo en el bote, luego de varias horas desde que partieron desde el muelle.

El infante portaba un chaleco salvavidas, y el de Rivera también fue encontrado allí. Según contó a las autoridades, su madre había ido a nadar. En estos momentos, la policía estadounidense continúa la búsqueda de la estrella de “Glee”.

La actriz Naya Rivera desapareció durante un paseo en bote por el lago Piru, en California. | Fuente: AFP

¿QUIÉN ES NAYA RIVERA?

Naya Rivera es una actriz y cantante nacida en California, Estados Unidos. Tiene ascendencia puertorriqueña, tal como ha indicado en una ocasión: “Mi mamá es mitad puertorriqueña, mitad afroamericana”.

Empezó a actuar en la serie “The Royal Family”, donde participó entre 1991 y 1992. Asimismo, estuvo en tres episodios de la conocida “Family Matters”. De esta forma, tuvo roles pequeños en “El Príncipe de Bel-Air”, “Baywatch”, “The Master of Disguise”, entre otras producciones televisivas.

Su gran salto a la fama fue en “Glee”, en el 2009. Naya Rivera interpretó a la porrista Santana Lopez, y emocionó a muchos seguidores por su historia relacionada a la homosexualidad. En la serie, compartía escenas amorosas con Brittany (Heather Morris) y la pareja de ambas fue llamada “Brittana”.

Rivera cantó diversas canciones para “Glee”, e incluso pudo compartir un dueto con el famoso artista Ricky Martin cuando fue invitado a un episodio.

Actualmente, la estrella estadounidense protagoniza “Step Up: High Water”, emitida entre el 2018 y 2019.

SU VIDA PERSONAL

En el 2014, Naya Rivera contrajo matrimonio con el actor Ryan Dorsey, y posteriormente tuvieron un hijo. Dos años después, escribe su primer libro titulado “Sorry Not Sorry”, donde reveló haber sufrido anorexia en el pasado, y cuando estuvo en “Glee”, tuvo que un abortar.

Hacia el fin de su compromiso, la actriz fue arrestada por agresión contra su pareja en el 2017. Tuvo que enfrentar cargos por un delito menor de violencia doméstica. En el 2018, Rivera se divorció de Dorsey, los cargos fueron desestimados.

Actualmente, Naya Rivera posee la custodia de su pequeño hijo Josey, de 4 años, quien podría ser la última persona en verla antes de su desaparición en el lago Piru, al sur de California en Estados Unidos. Su última fotografía en redes sociales fue publicada el pasado 8 de julio desde su cuenta oficial en Instagram.