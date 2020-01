El tema "I'm gonna love me again" de Elton John fue ganadora a 'Mejor canción original' del film autobiográfico 'Rocketman' | Fuente: Instagram

El cantante británico Elton John recibió su segundo premio en los Globos de Oro luego de 25 años a 'Mejor canción original' por su película biográfica 'Rocketman'.

El tema "I'm gonna love me again" fue trabajado con Bernie Taupin, quien es su esposo, y se mostró bastante agradecido con su compañero ya que era la primera vez que colaboraban juntos y lo felicitó por su larga trayectoria.

Elton John dio un gran discurso de agradecimiento a todas las personas que trabajaron con él: "Gracias a mis conominados, hicieron un trabajo increíble. También a los que hicieron la producción, los que me ayudaron a cantar, a David Fumish, Mathew Vaughn, a Dexter Fletcher, a Paramount, a todos los involucrados en la película, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida".

Bernie Taupin no dudó en hablar sobre su relación con el artista y que gracias a sus vivencias pudieron llevarse un reconocimiento: "Esto es realmente dulce porque no se trata solo de una canción que escribimos para una película; esta es una canción que escribimos para una película que trata sobre nuestra relación, y es una relación que no se da con mucha facilidad en este pueblo. Es una matrimonio de 52 años, así que gracias".

El primer galardón que obtuvo Elton John en los Globos de Oro fue en 1995, hace 25 años, con la canción "Can you feel the love tonight", tema original de la película "El Rey León" en versión animada.

'Rocketman' se hizo acreedor de otro premio luego de que Taron Egerton, actor y cantante que interpretó a Elton John en el film, ganó en la categoría 'Mejor actor de comedia o musical'. "Gracias por la música", agregó en su discurso y también mencionó al artista: "Gracias por ser mi amigo".

El británico junto a Bernie Taupin superaron a Taylor Swift con su canción para la película 'Cats', a Beyoncé por 'El Rey León' y la pareja Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez por 'Frozen 2'.