"Llevo 45 años haciendo esto y es la primera vez que gano algo como actriz": Demi Moore y su emotivo discurso en los Globos de Oro 2025

La actriz Demi Moore no pudo creer al escuchar su nombre como ganadora en la categoría Mejor actriz en una película de comedia o musical en los Globos de Oro 2025. "Estoy en estado de shock. Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz, y me siento muy humilde y agradecida", mencionó la protagonista mientras sostenía su premio.

Moore venció a la española Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Zendaya (Challengers) y Amy Addams (Nightbitch). En su discurso, la celebridad recordó su carrera artística mencionando que, hace años, un productor la tildó de ser una "popcorn actress" (actriz de películas comerciales).

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo", agregó.

En La sustancia, Demi Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una estrella de televisión que atraviesa una crisis de edad y que, tras perder su trabajo, se orilla a tomar una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma.

Demi Moore is taking home the award for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy for The Substance. Congrats! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/cUXNNSmX7O — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

¿Qué dice la crítica de La sustancia?

1. Tim Roberth, de The Telegraph

"Fargeat hace varios homenajes imperdibles, en particular a Vértigo y El resplandor. Sin embargo, es la elección de Moore y su disposición para desnudarse a los 61 años (tanto emocional como físicamente) lo que le da a The Substance una conexión sorprendente con sus temas. En 30 años no había sido dueña de una película con semejante seguridad. Verla enfrentarse a Demi Moore en el espejo, y hacerlo sin piedad, es extraordinario".

2. Owen Gleiberman, de Variety

"La actuación de Demi Moore es nada menos que intrépida. Interpreta, de una manera muy abstracta, una versión de sí misma (que en su día fue una estrella en el centro del universo y que ahora tiene la edad suficiente para que el Hollywood sexista la considere pasada de moda), y su actuación está cargada de ira, terror, desesperación y venganza".

3. Lovia Gyarkye, de The Hollywood Reporter

"En The Substance pasan muchas cosas y, aunque la ambición es admirable, no todo funciona. La trama, endeble, se tensa bajo el peso de su duración de 2 horas y 20 minutos; hay escenas, especialmente en la mitad de la película, que parecen repeticiones pesadas en lugar de reflejos inteligentes. Pero las sólidas actuaciones, especialmente de Moore y Quaid, ayudan a mantener el impulso hasta el final triunfalmente divertido de la película".

