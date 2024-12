"La mejor noticia": Demi Moore y su emoción al ser nominada a los Globos de Oro después de 35 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Demi Moore no pudo contener su alegría al recibir la noticia de su nominación a los Globos de Oro 2025 por su destacada actuación en la película La sustancia en la categoría Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical. Con una mezcla de sorpresa y gratitud, Moore compartió su reacción en redes sociales donde se le ve alzar los brazos y aplaudir al ver su nombre en pantalla.

Dirigida por la visionaria Coralie Fargeat, la película es un thriller psicológico que explora los límites del deseo y la obsesión. Moore interpreta a una mujer atrapada en una espiral emocional que desafía su percepción de la realidad, entregando una actuación que ha sido ampliamente elogiada por la crítica.

En su mensaje, Demi Moore expresó lo significativo que ha sido este papel en su carrera y destacó la importancia de contar historias profundas y desafiantes en el cine. "La mejor noticia para despertar. La sustancia fue nominada a cinco Globos de Oro. Realmente honrada de estar nominada y muy orgullosa de esta película. Felicidades a Margaret y Coralie, y a todos los demás nominados", comentó la actriz.

Después de 35 años, la actriz vuelve a ser considerada para esta premiación y aseguró que esta consideración es "la cereza del pastel": "Tengo 62 años y estoy viviendo dentro de mí misma y tratando de ser la mejor versión que pueda ser. Al hacerlo, espero poder ser parte de sentar las bases de este camino que genere un cambio para todas las mujeres. No solo para las mujeres, sino para todos nosotros como seres humanos, para dar un paso atrás y encontrar ese reconocimiento dentro de nosotras mismas de nuestro valor y saber que todas importamos, tal como somos, en cualquier etapa en la que nos encontremos. Cuando miro la película, realmente el mensaje es que no hay nadie mejor que tú", dijo para Variety.

Con esta nominación, Demi Moore reafirma su posición como una de las grandes actrices de su generación. Los fans y la industria del entretenimiento esperan con ansias la gala, donde la actriz competirá junto a otros talentos destacados del año.

Después de 35 años, Demi Moore volvió a recibir una nominación a los #GoldenGlobes, ahora a Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical por 'La Sustancia'.

📹IG de Demi Moore. pic.twitter.com/cfPHa3l2Dm — Reforma Gente! (@reformagente) December 9, 2024

¿Contra quiénes compite Demi Moore en los Globos de Oro 2025?

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora



Zendaya, Challengers

¿La Sustancia está en streaming?

La plataforma streaming MUBI anunció el estreno de La Sustancia para el 31 de octubre de 2024, justo a tiempo para Halloween.

"Desde el 31 de octubre prueba La Sustancia en tu propia casa. En exclusiva en streaming en MUBI", publicó la plataforma en sus redes sociales.

Además de La Sustancia, MUBI cuenta con una rica cartelera que incluye películas como Priscilla de Sofia Coppola, Extraña forma de vida de Pedro Almodóvar, How to Have Sex de Molly Manning Walker y Fallen Leaves de Aki Kaurismäki.

