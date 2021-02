Gloria Trevi aseguró que se prepara para celebrar a lo grande sus 53 años este 15 de febrero. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mario Guzmán

Gloria Trevi cumple este lunes 53 años, en los cuales, aseguró, ha tenido las mejores y las peores experiencias, pero se alista para celebrar a lo grande.



"Una de las cosas que he aprendido en cuestión de dolor es no poner tu confianza en las personas equivocadas", dijo en conferencia de prensa.



La cantante presentará varios de sus grandes éxitos en el concierto virtual "Trevi in da house" el próximo 27 de febrero y dijo que se siente muy emocionada del momento que está viviendo, después de que se anunciase que recibirá un galardón especial por su trayectoria en los Premios Lo Nuestro, que se celebrarán el 18 de febrero en Miami (EE.UU.).



El reconocimiento coincide con el 30 aniversario de la salida al mercado de su disco “Tu ángel de la guarda”, del que formaba parte la canción “Pelo suelto”, que la convirtió en una figura internacional.



Al echar la vista atrás, recordó situaciones muy duras de su pasado como sus tres años entre rejas por el entonces llamado "clan Trevi-Andrade" que derivó el proceso por el que su exprepresentante Sergio Andrade, aprovechando la fama de Trevi, reclutaba con engaños a adolescentes y abusaba de ellas.



Sobre esto, Gloria Trevi dijo haber obtenido grandes aprendizajes. "Cuando haces eso (confiar en las personas equivocadas) terminas traicionando sin querer a la gente que de verdad te quiere. No pongas tu amor, tu cariño ni nada en alguien que no se lo merece", dijo la artista.



Un llamado a recobrar el ánimo

Aún así, Trevi quiso dar un mensaje de ánimo y esperanza a su público ante una compleja situación mundial por la pandemia de coronavirus.



"Nunca se rindan. Estamos pasando por momentos muy complicados para muchos en lo personal y también en lo económico, pero no se rindan. Busquen, porque creo que casi en frente de ustedes pueden tener la respuesta a sus problemas y en la oscuridad hay que poner la vista en ese rayito de luz", expresó.



En este sentido, también insistió en la fe, que para ella ha sido "muy importante". Dijo no querer sonar como "Gloria Trevi de Calcuta", pero insistió en lo importante de "tomar la mano de Dios" y rezar en los momentos de desesperación.



Por otro lado, Gloria Trevi no renuncia a su lado más descarado, y preguntada sobre qué canción le dedicaría al premio que recibirá próximamente, aseguró que sería "Ábranse perras".



"Yo sería feliz cantándola en un premio (en una ceremonia) porque es muy divertida. Siempre se asustan con la rola (canción) pero no sé por qué, las perritas son muy bonitas, yo tengo tres en mi casa y contando conmigo cuatro", bromeó.



Emoción ante serie y concierto

Sobre el concierto del 27 de febrero, Trevi confesó que se siente "nerviosa", pero que esos nervios que nota siempre antes de subirse a un escenario son los que dan emoción y adrenalina para hacerlo lo mejor posible.



Asimismo, explicó que la selección de temas fue difícil, puesto que son muchas las canciones como "Dr. Psiquiatra" o "Todos me miran" que se convirtieron en himnos de varias generaciones.



Lo mismo sucede con la historia de su vida que, dijo, es inabarcable y por eso se está construyendo en una serie, dirigida por Claudia Estrada, en lugar de una película.



"Muy pronto va a salir la bioserie de mi vida, y qué bien porque en una película es imposible contar mi vida, tendría que hacer 'El señor de los anillos' pero triplicado. En la serie les voy a poder contar desde que empece a seguir mis sueños, luego cómo los enraicé, después cómo se convirtió en una pesadilla y luego como me empecé a levantar", contó.



Por último, se mostró positiva sobre el curso de la pandemia y se negó a pensar en cómo podría ser un futuro en el que todavía no se hicieran conciertos presenciales. Consideró que pronto, entre las personas con anticuerpos y las vacunadas, se logrará que la curva vaya "de verdad" hacia abajo para entrar en una "nueva normalidad". (Con información de EFE).



