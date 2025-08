"A mí me encantan los morenos": Xiomy Kanashiro descartó fijarse en Deyvis Orosco, Christian Domínguez y 'Chechito'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Xiomy Kanashiro aseguró que no se fijaría en Deyvis Orosco, Christian Domínguez y Sergio Romero, el cantante conocido como 'Chechito'.

La actual pareja del exfutbolista Jefferson Farfán negó que alguna vez pueda salir con los tres personajes mencionados, descartándolos como posibles “galanes” entre las alternativas que le salió este viernes durante un juego en su podcast ¿Ahora qué?

“Definitivamente, acá si me mato. No hay forma. Me mato, me mato, me mato. Deyvis Orosco, Christian Domínguez y 'Chechito'. No hay forma. Te juro que no tendría [ningún romance] con ninguno. Ni con la luz apagada. Definitivamente, no es mi gusto”, comentó la modelo y bailarina peruana.

En ese sentido, Xiomy Kanashiro recalcó su gusto por “los morenos” en una clara alusión a su actual pareja Jefferson Farfán. “A mí me encantan los morenos”, resaltó. Seguidamente, descartó fijarse en ‘Chechito’ con quien grabó un videoclip romántico de su tema Chica mentirosa.

“No hay roche, yo le deseo lo mejor. Cada uno sabe lo que hace, pero yo, definitivamente, me mato. Ni muerta. No hay forma”, sostuvo.

Finalmente, mencionó su admiración por Deyvis Orosco. “A Deyvis lo admiro un montón, me parece tremendo músico y empresario, pero, por los demás, no hay forma. Me voy del país, no sé”, dijo entre risas la comunicadora.

Actualmente, Jefferson Farfán mantiene una relación con Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram

Xiomy Kanashiro negó haber tenido un romance con ‘Chechito’

Xiomy Kanashiro negó haber tenido algún romance con ‘Chechito’ y aseguró que solo se juntaron para grabar las escenas románticas del videoclip Chica mentirosa, estrenado en octubre de 2024.

“Bailamos. Él (‘Chechito’) es super chévere de verdad. Le deseo lo mejor a él y a todo su equipo de trabajo. No pasó nada, absolutamente nada. Ni un beso, nada, nada. Solamente fui a grabar el videoclip”, sostuvo la modelo en un video compartido en sus redes sociales.

Asimismo, la actual pareja de Jefferson Farfán mencionó que si le dije a ‘Chechito’ que “la agarre con confianza” ya que lo veía nervioso para grabar las escenas románticas de su videoclip. “Obviamente, le di toda la confianza necesaria porque 'Chechito' estaba bien nervioso. Yo le dije: 'Oye, cálmate. Agárrame con confianza'”, señaló.

Finalmente, la comediante y bailarina explicó que ella se encontraba soltera cuando grabó el videoclip con el popular cantante de canciones del género chicha.

“En un videoclip de amor tiene que haber conexión, se tiene que ver super chévere y lo ayudé obviamente. Tampoco es que haya pasado algo. Además, yo era una chica soltera (en ese momento) así que no pasa nada”, concluyó.

Xiomy Kanashiro negó haber tenido algún romance con el cantante ‘Chechito’. | Fuente: Instagram

¿Xiomy Kanashiro tienes planes de boda con Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro no descartó casarse con Jefferson Farfán. Fue en el podcast ¿Ahora qué? que la integrante de La casa de la comedia fue consultada sobre si tiene planes de boda con el exfutbolista de 40 años.

"No me hables de casamiento que ahora te haré la misma pregunta", señaló Kanashiro en tono jocoso con su compañero del podcast. Si bien no negó un posible matrimonio, la exintegrante de Alma Bella dejó claro que, por el momento, prefiere seguir disfrutando de su relación con 'La Foquita'. "Estamos yendo paso a pasito. Estamos yendo bien y muy felices. Eso es lo importante", precisó.

En otro momento, Jefferson Farfán se animó a hablar con Carlos Vílchez y Carloncho, los otros conductores del podcast ¿Ahora qué?, quienes le preguntaron al exdelantero de Alianza Lima si encontró el amor con Xiomy Kanashiro. "Me recontra tocó el amor. Ya los galácticos de Barranco Bar me perdieron. Ya hasta cambié de número", enfatizó Farfán.

Xiomy Kanashiro compartió su primera foto con su pareja Jefferson Farfán.Fuente: Instagram (xiomykanashiro)