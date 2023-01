La mexicana comenzó su carrera artística en 1985. En ese entonces, conoció al productor y arreglista Sergio Andrade, quien formó el grupo musical ¿Boquitas Pintadas'. | Fuente: AFP

Gloria Trevi usó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones que enfrenta los últimos días. La revista Rolling Stone informó que el 30 de diciembre último se presentó una denuncia ante el poder judicial de Los Ángeles, California (EE.UU.), donde se detalla el testimonio de dos personas que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual en los años 90.

Si bien no se menciona el nombre de la cantante ni de su exproductor Sergio Andrade, que fue acusado junto a ella por aquella década, la demanda contiene varios detalles que apuntan a ellos como los denunciados.

Las dos víctimas alegan que tenían 13 y 15 años cuando les llegó una propuesta para unirse a un supuesto programa de capacitación musical exclusivo dirigido por Andrade y para entonces, tanto él como Trevi ya gozaban de la fama y el reconocimiento internacional.

"Usaron su papel, estatus y poder como una estrella pop mexicana conocida y exitosa y un productor famoso para obtener acceso, preparar, manipular y explotar (a las víctimas) y forzar el contacto sexual con ellas durante un curso de años", alega la denuncia, según la revista musical.

La defensa de Gloria Trevi

Frente a las acusaciones, Gloria Trevi se defendió vía Instagram, recordando que en el pasado ya fue demandada por el mismo tema y fue absuelta de todos los cargos.

"Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas de mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia", comienza diciendo.

"Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras que acusan injustamente de crímenes que no cometí", consideró.

Por último, la artista pide "esperar a conocer los verdaderos hechos" y no hacer caso a "titulares absurdos amarillistas". "Yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso", finalizó.





Gloria Trevi y sus días en la cárcel

En enero de 2000, Trevi, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como "Mary Boquitas", fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004, después de que un juez dictaminara que no había pruebas suficientes para respaldar los cargos de violación, secuestro y corrupción de menores presentados en su contra.

Sin embargo, aunque Andrade fue condenado por violación, secuestro y corrupción de menores, solo pasó un año más tras las rejas.

El escándalo en torno al entonces llamado "clan Trevi-Andrade" comenzó a salir a la luz cuando la cantante Aline Hernández publicó el libro La Gloria por el infierno (1998).

