Esta noche se realizan los premios Grammy 2019 y uno de los artistas más aclamados (y comentados) son el grupo de K- pop BTS, la banda del momento, quienes están nominados a la categoría de Mejor Diseño de Grabación por su álbum "Love Yourself: Tear". En esta categoría, el grupo compite junto a "Be the Cowboy" de Mitski, "Masseduction" de St. Vincent, "The Offering" de The Chairman y "Well Kept Thing" de Foxhole.

Al pasar por la alfombra roja, los integrantes de la boy band coreana comentaron estar emocionados por participar de los premios. "Estar en los Grammy es un sueño hecho realidad", dijeron.

La producción publicada en mayo del año pasado debutó en el primer lugar de la lista Billboard 200 tras vender 135 mil ejemplares. Ellos subirán a la tarima principal para entregar uno de los galardones de la noche.

PRIMEROS GANADORES

En la ceremonia previa se premiaron algunas categorías de la gala. Luis Miguel se llevó el galardón a Mejor álbum de música regional mexicana. En la categoría Mejor Álbum Pop Vocal y pese a la polémica, la cantante Ariana Grande triunfó con su producción "Sweetener". Como Mejor performance pop en solitario el triunfo fue para Lady Gaga ("Joanne"), también ganadora como Mejor canción escrita para una película por Shallow de la cinta "A star is born".

Como Mejor soundtrack para visual media (una cinta) la gran ganadora fue"Black Panther", mientras que el Mejor soundtrack de compilación fue para "The Greatest Showman" de Hugh Jackman y otros artistas del elenco.