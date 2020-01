Demi Lovato: La historia detrás de "Anyone", la canción que escribió antes de su sobredosis | Fuente: AFP | Fotógrafo: Emma McIntyre

Demi Lovato decidió regresar a los escenarios por lo alto y con uno de sus temas más personales: "Anyone", una canción que escribió solo cuatro días antes de que sufriera una sobredosis que casi le cuesta la vida.

El tema fue estrenado en su presentación en los Grammy 2020, año y medio después de estar alejada de los escenarios. Minutos después de finalizar su show, Lovato estrenó su versión con letra en YouTube.

"Tan solo es una fracción de mi historia, pero es una parte, y es suficiente para mostrar en cierta manera el mundo en el que he estado", contó en entrevista con Zane Lowe.

Agregó que cuando escribió la letra, pensó que estaba bien. "Incluso creo que la grabé en un estado mental en el que yo pensaba que estaba bien, pero claramente no lo estaba. Incluso yo la escucho y pienso ‘Dios quisiera volver atrás en el tiempo y ayudar aquella versión de mí misma’. Creo que estaba en una fase de denegación", dijo.

SEÑAL DE AUXILIO



La canción de Demi Lovato es un "grito de auxilio" para aquellos que luchan contra sus adicciones.

"Traté de hablar con mi piano, traté de hablar con mi guitarra, hablé con mi imaginación, confié en el alcohol. Traté y traté y traté más, conté secretos hasta que mi garganta dolía. Estoy cansada de las conversaciones vacías porque ya nadie me escucha", comienza la letra de la canción.

La letra también habla de la soledad que sentía al no sentirse escuchada. "Me siento estúpida cuando canto, nadie me está escuchando, nadie está escuchando. Hablé con estrellas fugaces, pero ellas siempre lo entienden mal. Me siento estúpida cuando rezo. Entonces, ¿por qué estoy rezando de todos modos? Si nadie escucha. Alguien, por favor, envíenme a alguien. Señor, ¿hay alguien? Necesito a alguien", continúa el tema.