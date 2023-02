Grammy 2023: Así se vive la gala previa | Fuente: Grammy

Rosalía es una de las ganadoras que levantaron un premio en la gala previa a la televisada de los Grammy 2023. Al igual que ella, la actriz Viola Davis también se llevó un galardón a un Mejor Álbum hablado, entrando así al selecto grupo de artistas que han conseguido un Emmy, un Oscar, un Grammy y un Tony.

A continuación, conozcamos a los ganadores de la gala previa a los Grammy 2023:

Mejor soundtrack compilado para medios visuales: 'Encanto'

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye películas y televisión): Germaine Franco, 'Encanto'

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok’

Mejor grabación de danza/ electrónica: 'Break my soul' de Beyonce

Mejor grabación remix: 'About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)' de Lizzo

Mejor ingeniería, no clásica: 'Harry’s house' de Jeremy Hatcher, Oli Jacos, Nick Lobel, Mark Spike y Sammy Witte

Mejor álbum de audio inmersivo: 'Divine Tides'

Mejor arreglo, instrumental o a cappella: 'Scrapple from the apple'

Mejor arreglo, instrumental y vocal: 'Songbird'

Mejor álbum de New Age, ambiental o chant: 'Mystic Mirror'

Mejor solo improvisado de jazz: 'Endangered species' de Wayne Shorter y Leo Genovese

Mejor álbum vocal de jazz: 'Linger Awhile' de Samara Joy

Mejor álbum instrumental de jazz: 'New Standards Vol. 1'

Mejor álbum de ensamble largo de jazz: 'Generation Gap Jazz Orchestra'.

Mejor Álbum pop vocal tradicional: 'Higher' de Michael Buble

Mejor álbum de música para niños: 'The Movement' de Alphabet Rockers

Mejor grabación de audiolibro, narración o storytelling: 'Finding Me' de Viola Davis

Mejor interpretación de R&B: 'Hrs & Hrs' de Muni Long

Mejor interpretación tradicional de R&B: 'Plastic Off The Sofa' de Beyonce

Mejor álbum progresivo de R&B: 'Gemini Rights'

Mejor álbum R&B: 'Black Radio III'

Mejor interpretación de rap: 'The Heart Part 5' de Kendrick Lamar

Mejor interpretación de rap melódico: 'Wait for u'

Mejor canción de rap: 'The Heart Part 5'

Mejor interpretación de rock: 'Broken Horses' de Brandi Carlile

Mejor interpretación de metal: 'Degradation rules' de Ozzy Osbourne

Mejor canción de rock: 'Broken Horses'

Mejor álbum de rock: 'Patient Number 9' de Ozzy Osbourne

Mejor interpretación de música alternativa: Chaise Longue

Mejor álbum de música alternativa: Wet Leg

Mejor álbum de reggae: 'The Kalling'

Mejor interpretación de música global: 'Bayethe'

Mejor álbum de música global: 'Sakura'

Mejor álbum de latin pop: 'Pasieros' de Ruben Blades y Boca Livre

Mejor álbum de rock latino o alternativo: 'Motomami' de Rosalía

Mejor álbum de música regional mexicana: 'Un canto por México', el musical de Natalia Lafourcade

Mejor empaque: 'Beginningless Beginning'

Mejor empaque en boxed o edición limitada: 'In and out of the garden: Madison Square Garden ‘81 ‘82 ‘83'

GRAMMY 2023: MÁS CATEGORÍAS PREMIADAS

Mejor notas de álbum: 'Yankee Hotel Foxtrot'

Mejor álbum histórico: 'Yankee Hotel Foxtrot'

Mejor interpretación en solitario de country: 'Live Forever'

Mejor interpretación de dúo o grupo de country: 'Never wanted to be a that girl'

Mejor canción de country: '‘Til you can’t'

Mejor álbum bluegrass: 'Crooked Tree'

Mejor álbum tradicional de blues: 'Get on board'

Mejor álbum contemporáneo de blues: 'Brother Johnny'

Mejor álbum de música de raíces regional: 'Live at the 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival'

Mejor canción o interpretación gospel: 'Kingdom'

Mejor interpretación de música cristiana contemporánea: 'Fear is not my future'

Mejor álbum gospel: 'One Deluxe'

Mejor álbum de música cristiana contemporánea: 'Breathe'

Mejor álbum de raíces gospel: 'The Urban Hymnal'

Mejor interpretación americana: 'Made up mind'

Mejor canción de raíces americanas: 'Just like that'

Mejor álbum americana: 'In these silent days'

Mejor álbum de poesía: 'The poet who sat by the door'

