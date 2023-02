Los asistentes a los Grammy 2023 se llevan una increíble bolsa de regalo. | Fuente: Pinterest / Logan Lynn

Este 5 de febrero se realizan los Grammy 2023 en Los Ángeles (EE.UU.). Celebridades de todo el mundo se darán cita en el Crypto.com Arena para ser testigos de quiénes serán los afortunados ganadores en una noche que galardona a lo más importante de la música.

Más allá de quienes consigan llevarse un fonógrafo a casa, los asistentes a la gala que organiza la Academia de la Grabación también tienen la fortuna de hacerse con una bolsa de regalos, estimada en 60 000 dólares, según reportes de la prensa estadounidense.

El obsequio, de acuerdo con la página Page Six, contiene desde artículos para el cuidado de la piel hasta objetos de limpieza del hogar, y es otorgado a los invitados a la ceremonia, los presentadores y los ejecutivos durante el popular gift lounge, un espacio en el que se encuentran los productos con los que auspiciadores de la ceremonia consienten a la concurrencia.

Carlos Vives en el 'gift lounge' de los Grammy 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Tommaso Boddi

Grammy 2023: ¿Qué hay en la bolsa de regalo para los invitados?

Entre los artistas presentes en el gift lounge, estuvo el colombiano Carlos Vives, quien se probó los lentes TurboFlex. De acuerdo con un comunicado de los premios Grammy, son unas gafas totalmente flexibles. Además, el artista se dejó ver con Aiper, un robot inalámbrico que limpia piscinas.

La Marisoul, del grupo La Santa Cecilia, visitó el puesto de la marca m cacao, que contiene bombones de chocolate y un video personalizado que se puede grabar e incluir como sorpresa en la caja. Otro producto que pudieron llevarse los invitados a los Grammy 2023 fue el perro robótico Dog-E.

Además, la compañía ReFa regaló el Heart Brush, un cepillo que desenreda el cabello, y el Fine Bubble's, un "cabezal de ducha revolucionario que utiliza la tecnología japonesa Fine Bubble para limpiar suavemente, calentar e hidratar cómodamente la piel", según un comunicado.

La Marisoul posa con una caja personalizada de bombones durante el gift lounge de los Grammy 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Tommaso Boddi

También hubo otros artículos, como el tratamiento de labios, un jabón para limpieza del rostro y un contorno de ojos. No faltó la joyería: la marca Grossé Japan, por ejemplo, dio piezas de lujo a los invitados, quienes no se irán a casa con las manos vacías.

¿Qué otros productos hay en la bolsa de regalo de los Grammy 2023? Un coche para bebés de BugaBoo; sandalias de Hawaianas; productos de primeros auxilios de All Better Co.; cirugía plástica para brazos de Art Lipo Plastic Surgery; hasta 10 mil dólares en tratamiento cosmético y de rejuvenecimiento; miel de Manuka de Comvita; un altavoz portátil de JBL; caramelos de American Licorice Company; un spray para el sistema inmune de Beekeeper's Naturals; y muchas cosas más.

El Dog-E, en manos de Ice-T, durante el 'gift loung' de los Grammy 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Araya Doheny

Grammy 2023: Las principales nominaciones

Entre todas las categorías de los Grammy 2023, las más esperadas por el público son sin duda la de Grabación del año, Canción del año, Álbum del año y Mejor artista nuevo. Por primera vez en la historia de los galardones, un latino está nominado en la del proyecto discográfico y se trata, precisamente, del multipremiado Bad Bunny.

Artistas que compiten con el 'Conejo Malo' son Abba, Adele, Beyoncé, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Coldplay, Kendrick Lamar, Lizzo y Harry Styles. El puertorriqueño también está nominado en el Mejor álbum de música urbana, donde sus contendores son Rauw Alejandro, Daddy Yankee, Farruko y Maluma.

En los Grammy 2023, Beyoncé encabeza el número de candidaturas con nueve en su haber. Le sigue Kendrick Lamar, con ocho, y Adele y Brandi Carlile con siete, cada una. Harry Styles, DJ Khaled, Future y Mary J. Blige luchan en seis categorías por llevarse un galardón el próximo 5 de febrero.





