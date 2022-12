¿Quiénes fueron los grandes ganadores de la temporada en la industria del entretenimiento? | Fuente: Difusión

Oscar 2022

La gala de los Oscar 2022 se llevó a cabo el domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La ceremonia fue opacada por un insólito incidente, cuando Will Smith golpeó a Chris Rock en el rostro tras una broma realizada a la esposa del famoso actor.

CODA, el drama familiar del que forma parte Eugenio Derbez, fue la sorpresa de la noche al coronarse como la Mejor Película. Jessica Chastain ganó el premio a Mejor Actriz por su papel en la película 'Los ojos de Tammy Faye'.

Will Smith se coronó como Mejor Actor. La estrella de Hollywood subió al escenario muy emocionado y, entre lágrimas, hizo referencia a Richard Williams, el personaje que interpreta en 'King Richard'. Por otro lado, la estatuilla a Mejor Directora se llevó Jane Campion gracias a su trabo en 'El Poder del Perro'.



CODA - Mejor Película

Will Smith - Mejor Actor por 'King Richard'

Jessica Chastain - Mejor Actriz por 'Los ojos de Tammy Faye'

Drive My Car - Mejor Película

Jane Campion - Mejor Directora por 'El Poder del Perro'.

Globos de Oro 2022

'El Poder del Perro' y la nueva versión de 'West Side Story' vencieron en los Globos de Oro 2022, que fueron boicoteados por la industria del cine y la televisión tras las acusaciones de corrupción y falta de diversidad de los organizadores de esos premios.

'El Poder del Perro' se llevó tres premios, incluidos los reconocimientos a la Mejor Película Dramática y a la Mejor Dirección para la cineasta Jane Campion, mientras que el remake de 'West Side Story' de Steven Spielberg se hizo con otros tres galardones, incluida la distinción para la mejor cinta de comedia o musical.

Will Smith ganó el premio al mejor actor dramático por 'King Richard' en tanto que Nicole Kidman se llevó la estatuilla a la mejor actriz de una película dramática por 'Being the Ricardos'. La ceremonia se realizó el domingo 9 de enero, pero no fue emitida por televisión.

El Poder del Perro - Mejor Película (drama)

West Side Story - Mejor Película (comedia o musical)

Jane Campion - Mejor Director por 'El Poder del Perro'

Nicole Kidman - Mejor Actriz Drama por 'Being The Ricardos'

Will Smith - Mejor Actor de Drama por 'King Richard'

Emmy 2022

El lunes 12 de septiembre se entregaron los Emmy 2022 tras dos ediciones llevadas en la virtualidad. Con una amplia concurrencia, la edición 74 de la premiación a las mejores producciones de la TV estadounidense se realizó en el Microsoft Theatre de la ciudad de Los Ángeles.

Como era de esperarse, 'Succession', 'The White Lotus' y 'Ted Lasso' fueron las más premiadas de la velada.

Succession (HBO) - Mejor Serie Dramática

Ted Lasso (Apple TV+) - Mejor Serie Cómica

The White Lotus (HBO) - Mejor Miniserie

Zendaya (Euphoria) - Mejor Actriz Principal en Serie Dramática

Lee Jung-jae ("El juego del calamar") - Mejor Actor Principal en Serie Dramática

Grammy 2022

Silk Sonic, el dúo compuesto por los músicos estadounidenses Bruno Mars y Anderson Paak, se hizo con dos de los galardones principales de la edición 64 de los premios estadounidenses de la música: el de grabación y canción del año, por las homónimas 'Leave the Door Open'.

El mejor álbum fue para el también estadounidense Jon Batiste, quien había partido como favorito con 11 nominaciones y logró cinco. Por otro lado, el puertorriqueño Bad Bunny logró alzarse con el premio Mejor Álbum de Música Urbana.

Leave The Door Open, Silk Sonic - Grabación del Año

Leave The Door Open, Silk Sonic - Canción del Año

We Are, Jon Batiste - Álbum del Año

El Último Tour Del Mundo, Bad Bunny - Mejor álbum de música urbana -

Medicine at Midnight , Foo Fighters - Mejor álbum de rock

Latin Grammy 2022

El músico uruguayo Jorge Drexler fue la sorpresa en las categorías principales de los Latin Grammy 2022, y se convirtió en el gran vencedor de la noche haciéndose con 7 gramófonos, entre ellos a la Mejor Canción y Mejor Grabación por 'Tocarte' de su álbum 'Tinta y Tiempo'.

'Motomami', el último trabajo de la española Rosalía fue condecorado como Mejor Álbum. La cantante también se embolsó otros tres premios más en las categorías de Mejor Ingeniería de Grabación para un álbum, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Diseño de Empaque por el mismo trabajo discográfico.

Antes del inicio de esta entrega, las miradas estaban puestas sobre Bad Bunny, cuyo último proyecto musical, 'Un Verano Sin Ti', se proyectaba como el favorito. 'El Conejo Malo', quien ni siquiera asistió al evento, acabó haciéndose con cinco gramófonos latinos a pesar de haber sido el más nominado de esta edición con diez candidaturas.

Motomami, Rosalia - Mejor Álbum

Tocarte, Jorge Drexler y C. Tangana - Mejor Canción

Tocarte, Jorge Drexler y C. Tangana - Mejor Grabación

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny - Mejor Álbum de Música Urbana

Aguilera, Christina Aguilera - Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Unas vacaciones raras, El Mató a un Policía Motorizado - Mejor Álbum de Rock



