Guillermo Dávila confirma que es el padre de Vasco Madueño tras realizarse una prueba de ADN. | Fuente: Composición

El jurado de “La voz Perú”, Guillermo Dávila, anunció mediante sus redes sociales que Vasco Madueño es su hijo legítimo. Después de haberse realizado la prueba de ADN, el artista venezolano se determinó que la prueba de paternidad era totalmente compatible.

A través de un video, el intérprete de “Cuando se acaba el amor” aseguró que, si bien no le gusta ventilar su vida privada, esta ocasión es especial. “Luego de muchos años y negociaciones truncadas en las que yo quise hacer en buen término, no solo dependía de mí sino también de quien tiene la tutela de Vasco, soy su papá”, se le escucha decir.

Asimismo, Guillermo Dávila agregó que este examen se lo pudieron hacer ahora que Vasco Madueño tiene la mayoría de edad y ya puede tomar sus propias decisiones. Así que, tras las pruebas, es su hijo legítimo.

“Quiero afianzar esa relación padre-hijo con él sin que nadie se meta, solo nosotros dos. Nunca es tarde para recuperar el tiempo perdido. Voy a entrar en una situación de armonía y no de conflictos, polémicas e insultos que he recibido por parte de los medios, porque ahora sé que no vinieron de él. Es un día para celebrar porque me siento feliz. Déjense de las desinformaciones de la prensa”, concluyó el jurado de “La voz Perú”.

"Es un ser incomprensible"

El joven cantante Vasco Madueño visitó el set de “Magaly TV: La Firme” para conversar sobre su carrera como cantante y sobre Guillermo Dávila, quien ha negado ser su padre más de una oportunidad.

Vasco Madueño alista su primer concierto online junto a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Tras cantar ante las cámaras de la conductora, ella volvió a preguntarle acerca de la relación con su padre: “¿Qué crees que diría Guillermo Dávila si te ve cantar en tu concierto virtual? ¿Qué crees que diría?”.

“Eso es algo que yo no tengo ni la menor idea, para mí él es como un ser incomprensible, así que llegar a comprender lo que sea que salga de su boca es imposible”, dijo.

Por otro lado, Vasco Madueño confesó que nota mucho “miedo” de parte del músico de 66 años: “Justo por esa razón justo cuando lo veo a él, veo una persona con bastante miedo, no sé miedo de qué. Yo veo que él actúa mediante el miedo y no con amor, eso es algo que me he dado cuenta y lo percibo, es un instinto que tengo. Por el miedo nunca salen cosas buenas”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.