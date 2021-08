"La Voz Perú" llegará a su fin el jueves 29 de agosto para dar inicio a "La Voz Senior". | Fuente: Instagram

“La voz Perú” llegará a su fin el jueves 26 de agosto, así lo comunicó Cristian Rivero en la reciente edición del programa de canto. Además, agregó que, desde este sábado 21, se eliminará a un concursante de cada equipo.

Ahora, los entrenadores deberán escoger al mejor en las galas que quedan. Eva Ayllón, Guillermo Dávila, Mike Bahía y Daniela Darcourt solo podrán salvar a uno y el otro se irá automáticamente a casa.

Como se recuerda, el programa “La voz Perú” fue tendencia cuando empezó el lunes 14 de junio con la valla muy alta. Este espacio llegó después de “Yo soy”, por lo que parecía difícil que mantuviera el ráting en ese horario.

Sin embargo, su regreso a las pantallas de Latina fue bien recibido por el público peruano, ya que, según las cifras de Kantar Ibope, logró 11.8 puntos en sintonía y se ubicó en los primeros seis programas que ven las familias.

El inicio de "La voz senior"

Latina sigue apostando por los programas de canto. Por ello, llega "La voz senior", formato que busca a la mejor voz del Perú entre las personas de 60 años a más junto a un selecto grupo de entrenadores y entre ellos estará el productor Tony Succar.

Las únicas artistas que siguen en el programa son Daniela Darcourt y Eva Ayllón y a ellas se unen Lucía y Joaquín, el dúo Pimpinela, y también Tony Succar. Como se recuerda, en conversación con RPP Noticias, el ganador de dos Latin Grammy reveló que tenía planes en Perú justamente en la televisión, así que se trataba de este proyecto.

"Es un honor, va a ser un lujo, va a ser candela", dijo el productor musical. Por primera vez, los hermanos argentinos se pronunciaron sobre su presencia en el programa: "Felices de estar en Perú, maravillados de las voces que tienen".

¿De qué tratará "La voz senior"? Igual que el formato original, constará de tres etapas: las audiciones a ciegas, las batallas y, finalmente, los conciertos donde se definirá al ganador.

