Guionista de los Power Rangers reconoce error en el casting original por los colores asignados a cada personaje

El guionista explicó que no se percataron del mensaje que podía transmitir la asignación de colores a los Rangers Negro y Amarillo, interpretados por actores afroamericano y asiático.

Los Power Rangers es una de las franquicias más populares y exitosas de la televisión en los 90 creada por Haim Saban , Shuki Levy y Shotaro Ishinomori basándose en la versión japonesa Super Sentai. La primera serie fue producirá por Saban Entertainment y lanzada en Estados Unidos en la cadena Fox Kids el 28 de agosto de 1993 con el título Mighty Morphin Power Rangers.

Esta primera serie fue protagonizada por: Austin St. John (Jason, Ranger rojo), Walter Emanuel Jones (Zack, Ranger Negro), Thuy Trang (Trini, Ranger Amarillo), Amy Jo Johnson (Kimberly, Ranger Rosa), David Yost (Billy, Ranger Azul) y Jason David Frank (Tommy, Ranger Verde).

Sin embargo, Investigation Discovery lanzó la docuserie Hollywood Demons donde ofrece una nueva mirada a las icónicas series de la época y el capítulo 7 estuvo dedicado a los superhéroes al que titularon El lado oscuro de los Power Rangers. Como se recuerda, el programa fue duramente criticado por cómo se asignaron los colores a los rangers: Jones, que es afrodescendiente, interpretó a Zack Taylor, el Ranger Negro, y Trang, que era vietnamita, interpretó a Trini Kwan, el Ranger Amarillo.

Tony Oliver, el exguionista principal de los Power Rangers, confesó que ni uno pensaba en estereotipos y fue su asistente quien se percató de la decisión del personaje negro al Ranger Negro y del personaje asiático al Ranger Amarillo. "Fue un error", dijo.

Asimismo, señaló que Thuy Trang, actriz que falleció en 2001 a los 27 años, no fue la primera elegida para interpretar a Trini. En primera instancia era Audri Dubois, pero solo participó en el piloto y abandonó el show por una disputa salarial. En El lado oscuro de los Power Rangers, también hay imágenes inéditas de Walter Emanuel Jones diciendo a la cámara: "Me llamo Walter Jones, interpreto a Zack. Soy negro y soy el Ranger Negro, imagínese".

En entrevista con Complex, el director Shuki Levy aseguró que la elección de los actores de Mighty Morphin Power Rangers no fue intencional. "En ese momento, Haim Saban (creador y productor ejecutivo de la serie) y yo éramos nuevos en este país. No crecimos en el mismo ambiente que existe en Estados Unidos en cuanto al color de piel. Crecimos en Israel, donde ser negro es como ser de cualquier color. No es algo de lo que hablemos todo el tiempo. No era un gran problema".

¿De qué trata Power Rangers?

Power Rangers es una serie de televisión estadounidense de los 90 de acción y ciencia ficción, que sigue a un grupo de adolescentes que luchan contra el mal usando sus poderes, armas y androides gigantes.

"Para detener a los malos, estos superhéroes cuentan con un dispositivo, magia o tecnología que conecta con una especie de fuente de poder que les otorga habilidades y poderes extraordinarios. Unas habilidades que quedan disimuladas a través de un traje protector y un casco que le oculta la identidad a cada uno de ellos, teniendo cada miembro del grupo un traje de diferente color", se lee en la sinopsis oficial.

Disney prepara una nueva serie live-action de Power Rangers

Disney Plus y 20th Century Studios (Televisión) se unirán para crear una nueva serie live-action de la icónica franquicia de superhéroes adolescentes que luchan por combatir a extraterrestres —y otros seres malévolos— que buscan conquistar la tierra.

De acuerdo con un informe de The Wrap, Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, showrunners de la serie Percy Jackson y los Dioses del Olimpo (Disney Plus), serán los encargados de desarrollar la nueva serie de los Power Rangers mientras que la empresa de juguetes Hasbro será la responsable de la producción.

