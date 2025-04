The White Lotus 3: ¿quiénes mueren en el explosivo final de temporada? [SPOILERS]

La tercera entrega de la serie de Max, creada por Mike White, llegó a su fin luego de ocho episodios. El último dura más de una hora.

Se revelaron los misterios. La tercera entrega de The White Lotus llegó a su fin tras el estreno del episodio ocho en la plataforma de streaming Max. Ambientada en un hotel de lujo en Tailandia, la serie se centraba en las relaciones de los veraneantes y los trabajadores del recinto.

La entrega estuvo cargada de violencia, escenas de sexo y drama (mucho drama), tópicos que la ficción mantiene para el deleite de sus seguidores. A continuación, desarrollaremos uno a uno los momentos claves del final de temporada. Atención a los spoilers.

Belinda obtendrá dinero para fundar su spa soñado. | Fuente: IMDB

1. Belinda y Zion cumplirán el sueño del spa soñado

Belinda (Natasha Rothwell) apareció en la primera temporada como una masajista especializada. Esta entrega, su personaje reapareció para renovar sus conocimientos en The White Lotus Tailandia. Sin embargo, se encuentra con Greg, el exesposo de Tanya, la adinerada empresaria que fallece. Belinda hará negocios con Greg y aceptará 5 millones de dólares de su parte para no revelar su secreto (estar involucrado en la muerte de Tanya) y así poder construir su propio spa con ayuda de su hijo Zion (Nicholas Duvernay).

Piper se dará cuenta de la vida de lujos que lleva y no podrá dejarla. | Fuente: Instagram @thewhitelotus

2. Piper no acudirá al retiro espiritual

Tras pasar una noche en el templo budista, Piper y su hermano regresan al hotel con su familia. Ante las preguntas de sus padres sobre cómo les fue, Piper admite que la condición humilde de los monjes no se adecúa al estilo de vida que lleva. En llantos, admite que tiene una vida privilegiada y que no podría dejarla.

Jason Isaacs intepreta a un padre de familia en aprietos. | Fuente: IMDB

3. La familia Ratliff regresa intacta

Timothy Ratliff (Jason Isaacs), la cabeza de la familia decide preparar un batido especial con frutos del hotel que tienen pepas venenosas. Esto con la intención de que su esposa e hijos (salvo el menor) lo beban y mueran, para así no revelar el secreto de que está en bancarrota por malas negociaciones de su empresa. Cuando están a punto de tomar la bebida, Timothy se arrepiente y no permite que nadie beba. Sin embargo, el menor de los hijos tomará un poco al día siguiente y se intoxicará hasta quedar convaleciente. Pero no morirá. El susto servirá para que la familia se embarque de retorno a su realidad y sepan que su vida de lujos está por llegar a su fin.

Las amigas que más de odiaron durante toda la entrega. | Fuente: IMDB

4. Amigas por siempre

El trío de amigas que más parecía que querían lo peor para la otra logran amistarse y agradecen su compañía todo este tiempo. Además, tomarán un último masaje antes de presenciar la muerte del esposo de la dueña del hotel de lujo. Esto las asustará, pero servirá para que retornen en el barco más unidas que nunca.

Chelsea y Rick (interpretados por Aimee Lou Wood y Walton Goggins) tuvieron un trágico final en el último episodio. | Fuente: Instagram @thewhitelotus

Se robaron el corazón de los fanáticos luego de decir que estarían juntos por siempre. Chelsea y Rick (interpretados por Aimee Lou Wood y Walton Goggins) tuvieron un trágico final en el último episodio: ella murió producto de una bala perdida y él fue asesinado por Gaitok, el agente de seguridad del hotel. Este suceso se dio porque Rick asesinó al esposo de la empresaria tailandesa. Además, fue ella quien le reveló que había matado a su verdadero padre.

Con esto, se terminaron los misterios en The White Lotus. Queda esperar que inicie la grabación de la cuarta entrega para conocer nuevos personajes, otras odiseas y poder especular sobre próximas muertes.