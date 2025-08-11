"Siempre serás un gran compañero": el emotivo mensaje de Lisa Cerati para su padre, Gustavo Cerati, en el día que habría cumplido años

Lisa María Cerati homenajeó a su padre, el recordado líder de Soda Stereo, con un mensaje lleno de amor y gratitud en el día en que hubiera cumplido 66 años.

Un día como hoy, Gustavo Cerati habría cumplido 66 años. El músico argentino, recordado líder de la icónica banda Soda Stereo, falleció hace 11 años, a los 55, pero su recuerdo sigue vivo.

"Feliz cumpleaños, padre", escribió Lisa María, hija de Cerati, en una publicación que compartió este lunes en Instagram. "Desde que no estás, el vacío sigue siendo el mismo, y en fechas como esta a veces se hace un poco más profundo. Pero mi amor y gratitud hacia vos es cada día más grande".

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se la ve de pequeña junto al músico en momentos hogareños. "Gracias por todo lo que dejaste, somos varios los que fuimos tocados hasta el punto más profundo del alma con tu talento y sensibilidad".

Lisa cerró su conmovedor mensaje con unas sentidas palabras: "Sos y vas a ser siempre un gran compañero y guía para muchos. Te amo muchísimo y lo sabés donde sea que estés", junto a un emoji de corazón. La publicación recibió miles de comentarios y superó los 40 mil “me gusta”.

Gustavo Cerati, ícono del rock en español

Gustavo Cerati fue un artista versátil y creativo que marcó la música latinoamericana. Además de su trabajo en Soda Stereo, desarrolló una exitosa carrera como solista tras la separación de la banda en 1997. Su estilo abarcó una amplia gama de géneros, incluyendo rock, pop, electrónica y experimentación sonora.

Durante su carrera, Cerati creó canciones que se convirtieron en clásicos e himnos para varias generaciones. También se destacó como productor y colaboró con artistas como Shakira, Charly García y Mercedes Sosa, tanto en producción musical como en composición.

A lo largo de su trayectoria, vendió más de siete millones de discos y recibió numerosos premios, entre ellos el Grammy Latino. En 2012, la edición argentina de Rolling Stone lo posicionó en el séptimo lugar de los cien mejores guitarristas del rock argentino. En 2023, Billboard lo ubicó en el puesto 33 de los 50 mejores cantantes de rock, mientras que la versión estadounidense de Rolling Stone lo clasificó en el puesto 230 de los 250 mejores guitarristas de la historia.

