Gwendoline Tracey Philippa Christie​ es una actriz de cine y televisión británica. | Fuente: Netflix

La actriz Gwendoline Christie se volvió famosa luego de interpretar a Brienne Tarth en ‘Game of Thrones’, sin embargo, ponerse en la piel de la directora de 'Nunca más', Larissa Weems, en ‘Merlina’, reveló que nunca se había visto tan bella en una producción: “Es la primera vez que me he sentido guapa en pantalla”, dijo en una entrevista.

Con su 1.91 de altura y a sus 44 años, la actriz británica ha tenido papeles toscos que solo han hecho verla imponente solo por su presencia. Pero en esta ocasión, junto con Colleen Atwood, la diseñadora de vestuario, trabajó en lo estético de su personaje.

“Ella tiene la habilidad de mirar tu cuerpo y enfatizar distintos elementos y enfatizar tus puntos fuertes. Me hizo sentir que mi cuerpo merecía ser celebrado y que era bello. ¿Y lo mejor? Ni una sola vez sentí que había algo que ocultar o de lo que estar avergonzada. Me hizo sentir increíble. Ella era enormemente colaborativa y quería saber lo que pensaba, lo que me hizo sentir nerviosa al principio al mostrarle mis referencias”, confesó Gwendoline Christie para Entertainment Weekly.

Cuando Tim Burton le pidió su opinión a la actriz sobre cómo sería Larissa Weems, ella ya se había hecho la idea debido a que su papel la describía como una mujer eclipsaba por la belleza de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones), por lo que quiso que su aspecto se pareciera al de Tippi Hedren (Los pájaros) o Kim Novak (Vértigo).

“Fue mi oportunidad de crear y habitar esta especie de personaje impenetrable con una idea clásica de la feminidad”, comentó.

'Merlina' rompe récord histórico en Netflix

'Merlina' se convirtió en la producción en inglés más vista en una sola semana de la historia de Netflix, acumulando 341,2 millones de horas de visualización, superando así a la cuarta temporada de Stranger Things, que contaba con 335 millones.

Según los datos internos de la plataforma de streaming, esta serie de misterio sobrenatural basada en la macabra hija de la familia Addams, y protagonizada por Jenna Ortega, se erigió en su título televisivo en inglés más reproducido si solo se tienen en cuenta los registros por semana.

Por su parte, 'El Juego del Calamar' tiene el récord histórico de Netflix con 571,76 millones de horas vistas en la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021. Asimismo, el fenómeno coreano también estuvo otras dos semanas por encima de los 400 millones de horas.

Bajo la dirección de Tim Burton, 'Merlina' mejoró la marca de otras series limitadas de éxito en 2022 como 'Dahmer', de Ryan Murphy, que en su mejor momento consiguió 300 millones de horas de visualización semanal.

La serie, que consta de 6,8 horas repartidas en 8 capítulos, fue vista por más de 50 millones de hogares en su primera semana y alcanzó el número 1 en 83 países.

