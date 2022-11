Hailey Rhode Bieber es una modelo estadounidense, personalidad de los medios y miembro de la alta sociedad. | Fuente: Instagram

Después de que se publicara unas imágenes del supuesto embarazo de Hailey Bieber, la esposa del cantante compartió un mensaje en sus redes sociales contando la razón por la que su vientre se ve abultado.

A través de una imagen en su cuenta de Instagram, la modelo comentó que se trata de un quiste de gran tamaño en uno de sus ovarios. Tomándose una foto frente al espejo, informó que no pasa por un buen momento en su salud, sin embargo, se mostró positiva en que mejorará pronto:

“No es un bebé. Tengo un quiste en el ovario del tamaño de una manzana. Pero no tengo endometriosis o el síndrome del ovario poliquístico, he tenido un quiste en el ovario varias veces y no es agradable, es doloroso y molesto, me hace sentir hinchada y me produce náuseas, me provoca calambres y estoy muy sensible. En cualquier caso, estoy segura de que muchas de ustedes lo entienden y se sienten identificadas. Podemos con esto”, escribió Hailey Bieber. Tras este mensaje, la esposa del cantante pidió respeto por su estado de salud.

Cabe resaltar que, en varias ocasiones, la pareja ha mencionado que sí le encantaría formar una familia, pero será cuando la modelo se sienta preparada ya que pausaría su carrera y eso es lo que el cantante no desea.

Hailey Bieber superó los síntomas de un accidente cerebrovascular

Después de que trascendiera la noticia de que Hailey Bieber había sido hospitalizada, la esposa de Justin Bieber comunicó en sus redes sociales que ha sido dada de alta y se encuentra estable.

Es así que la modelo de 25 años confirmó que sí estuvo internada y contó qué pasó el 10 de marzo en su Instagram: "El jueves por la mañana estaba desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas de un accidente cerebrovascular y me llevaron al hospital", inició su mensaje.

Asimismo, Hailey Bieber aseguró que su cuerpo superó el mal que tenía: "Ellos (los médicos) encontraron que tenía un coágulo muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo superó y me recuperé por completo en pocas horas".

Por otro lado, la esposa del cantante aseguró que ya le dieron de alta: "Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores que he pasado, ahora estoy en casa y estoy bien, estoy muy agradecida con todos los grandiosos doctores y enfermeras que me cuidaron. Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos e inquietudes, y por todo el apoyo y amor", finalizó Hailey.

