Selena Gomez y Hailey Bieber posaron juntas para la Gala del Museo de la Academia. | Fuente: Composición (AFP)

Un encuentro insospechado y una fotografía que parecía impensable. Selena Gomez y Hailey Bieber protagonizaron este domingo la imagen culminante de la semana que produjo un gran revuelo en redes sociales, ya que la primera de ellas mantuvo una larga relación sentimental con el esposo de la segunda. Hablamos, claro está, de Justin Bieber.

Pero en las instantáneas que han circulado este 16 de octubre por el internet, ninguna de las dos celebridades pone reparos a sonreír frente a la cámara. Todo lo contrario. Ambas aparecen distendidas, abrazadas, como si todas las rivalidades creadas a su alrededor fueran eso mismo: solo creaciones, rumores.

La reunión de Selena Gomez con Hailey Bieber ocurrió durante la Gala del Museo de la Academia, que se desarrolló en Los Ángeles (Estados Unidos). Es la segunda edición de este evento dedicado a reconocer el talento de actores y actrices, y que desde su creación acaparó titulares por reunir a muchas estrellas de Hollywood en su alfombra roja.

Este año, además de Gomez y Baldwin (el apellido de soltera de Hailey), el encuentro también convocó a Jessica Chastain, Kaia Gerber, Amal Clooney, entre otras celebridades que se robaron los flashes de los medios del espectáculo. Las homenajeadas de la noche fueron Julia Roberts y la promesa del cine coreano Hoeyon Jung.

📸 Las imágenes del año, Selena Gómez y Hailey Bieber juntas en la #AcademyMuseumGala y posando para la cámara por primera vez. pic.twitter.com/uSWctLBloe — Mundial Latina (@MundialLatina) October 16, 2022

Hailey Bieber sobre el fin de la relación de Justin Bieber y Selena Gomez

Que la imagen entre Hailey Bieber y Selena Gomez haya causado revuelo se debe también a que en septiembre pasado la esposa del cantante canadiense se refirió por primera vez a la exestrella Disney. Ella y Justin Bieber estuvieron juntos durante siete años (con idas y vueltas) y terminaron su romance definitivamente en 2018.

"No estuvimos juntos ni una sola vez cuando él estaba con ella. Cuando empezamos la relación, (Justin) no estaba en una. Jamás haría eso, no estoy interesada en romper parejas y no me educaron para hacer eso. Creo que hay situaciones en las que de hecho puede ser confuso con un ex: ir y volver (con la relación) y que no deja claro el estatus de la pareja. No era el caso en absoluto", comentó Hailey durante una entrevista en el podcast de Alexandra Cooper, ‘Call Her Daddy’.

Hailey Bieber continuó afirmando que su compromiso y matrimonio con Justin no se dio precipitadamente y que, a diferencia de lo que se cree, ambos se conocían desde hacía años, desde que ella tenía 18. Ambos, como se recuerda, se comprometieron tres meses después de que el cantante de 'Baby' rompiera con Selena Gomez.

"Puedo entender que parezca que nos casamos de forma muy precipitada porque justo antes ellos habían pasado unos días juntos. Esa fue la forma que tuvieron (Justin y Selena) de cerrar definitivamente esa puerta, pero no estaban juntos. De todas maneras no es mi relación. Yo no tengo absolutamente nada que ver, aunque respeto muchísimo que existiera. Esa forma de cerrar su capítulo (juntos) fue lo mejor para que pudiera avanzar y seguir adelante”, dijo Hailey.

