Hallan muerto a Song Young-kyu, actor surcoreano de 'Extreme Job', a los 55 años

El actor surcoreano, recordado por su papel en la exitosa comedia Extreme Job (2019), fue hallado sin vida este lunes. En junio, había sido denunciado por conducir en estado de ebriedad.

El actor surcoreano Song Young-kyu, reconocido internacionalmente por interpretar al jefe Choi en la exitosa película Extreme Job (2019), falleció este lunes a los 55 años.

Según informaron las autoridades locales, Song fue encontrado inconsciente dentro de un auto estacionado en el distrito de Cheoin-gu, en la ciudad de Yongin (al sur de Seúl), alrededor de las 8 a.m. Un conocido suyo descubrió el cuerpo. La policía confirmó que no se hallaron signos de violencia ni una nota de suicidio.

Controversia por conducir ebrio

En junio de este año, Song Young-kyu protagonizó un incidente por conducir bajo los efectos del alcohol en Yongin. Recorrió aproximadamente cinco kilómetros con un nivel de alcohol en sangre suficiente para el retiro de licencia, según la normativa surcoreana.

Fue remitido a la fiscalía sin detención. Tras el escándalo, se retiró de la obra Shakespeare in Love y su participación fue reducida o eliminada de dos dramas en emisión: The Defects y The Winning Try.

¿Quién fue Song Young-kyu?

Nacido en 1970, Song Young-kyu debutó en la actuación en 1994 con el musical infantil Wizard Mureul. A lo largo de tres décadas, desarrolló una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión. Destacó especialmente en papeles secundarios de producciones como Trick, Stove League, Baseball Girl y Hyena.

Su participación en Extreme Job —la película más taquillera de la historia del cine surcoreano— consolidó su lugar como un actor de reparto confiable, con talento para la comedia seca y el drama realista.

Entre sus trabajos más recientes figuran las series Labor Attorney No Mu-Jin, Return to the Palace, Exploradora del amor y Okssibuinjeon, todas estrenadas en 2025.

