Tragedia en Costa Rica: muere ahogado Malcolm-Jamal Warner, estrella de ‘The Cosby Show’, a los 54 años

El actor falleció en Costa Rica por un ahogamiento accidental, según confirmaron esta tarde autoridades locales y el Sindicato de Actores de Hollywood.

Hollywood está de luto. Malcolm-Jamal Warner, recordado por interpretar a Theodore 'Theo' Huxtable durante las ocho temporadas de El show de Bill Cosby (The Cosby Show, en inglés) falleció a los 54 años tras un accidente en Costa Rica, según informaron medios internacionales.

De acuerdo con la agencia Reuters, el actor se encontraba de vacaciones familiares en la playa Cocles, en la provincia de Limón, cuando fue arrastrado por una fuerte corriente marina. La policía costarricense confirmó que Warner murió por asfixia por inmersión. Su cuerpo fue hallado el domingo por la tarde.

El Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) lamentó su fallecimiento a través de un comunicado en redes: "Nos entristece profundamente la muerte de Malcolm-Jamal Warner... Fue un talentoso actor que defendió la salud mental y la representación afroamericana en los medios. Enviamos nuestras condolencias a su esposa, hija, amigos y colegas".

¿Qué le pasó a Malcolm-Jamal Warner?

Malcolm-Jamal Warner falleció el domingo tras ahogarse en la playa Cocles, ubicada en Limón, Costa Rica. Según informó la Policía a ABC News, la causa oficial de muerte fue asfixia por inmersión. El actor estadounidense se encontraba de vacaciones junto a su familia cuando fue arrastrado por una fuerte corriente marina.

De acuerdo a Reuters, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica detalló que Warner fue auxiliado por personas que estaban en la zona, pero los socorristas de la Cruz Roja confirmaron que ya no tenía signos vitales. Su cuerpo fue hallado el mismo domingo por la tarde y posteriormente identificado por las autoridades.

Bill Cosby y Malcolm-Jamal Warner en un espisodio de la serie 'The Cosby Show'.Fuente: NBC

¿Quién fue Malcolm-Jamal Warner?

Nacido el 18 de agosto de 1970 en Nueva Jersey, Warner mostró desde temprana edad interés por las artes escénicas. Se formó en la Professional Children’s School de Nueva York y fue elegido personalmente por Bill Cosby para interpretar a su hijo en The Cosby Show.

Con la serie, Warner alcanzó fama internacional y recibió una nominación al Emmy como Mejor Actor de Reparto en comedia. Su carrera continuó con roles en televisión como Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines y The Resident. También participó en series como Sons of Anarchy, Dexter, Suits, American Crime Story, 9-1-1 y El príncipe del rap.

En paralelo, se desarrolló como director, realizando videoclips musicales y episodios de televisión. En 1992, dirigió el especial educativo Time Out: The Truth About HIV, AIDS, and You, centrado en la prevención del VIH. En el cine, tuvo papeles en películas como Drop Zone (1994), The List (2006) y Shot (2017).

También ganó un premio Grammy en 2015 como artista invitado en la canción Jesus Children, junto a Robert Glasper y Lalah Hathaway. Recibió otra nominación en 2022 por su álbum de poesía hablada Hiding in Plain View.

Su último proyecto fue el pódcast Not All Hood, que conducía junto a Weusi Baraka y Candace Kelley, donde reflexionaban sobre la masculinidad afroamericana, salud mental y representación en los medios.

