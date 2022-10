James Jude Courtney es el actor que le da vida a Michael Myers en la trilogía de 'Halloween'. | Fuente: Universal Pictures

Llegó el fin de Michael Myers. El director John Carpenter cerrará el ciclo de uno de los asesinos más famosos del cine en Hollywood. Durante mucho tiempo, Jamie Lee Curtis se enfrentó al malvado enmascarado que regresó más violento que nunca.

No obstante, la última película se llama Halloween Ends, por lo que ¿muere Michael Myers? De acuerdo con la protagonista, extrañará a su personaje Laurie Strode, pero no a su enemigo. Al contrario, está feliz de que no lo volverá a ver:

"Ya lo superé, ¡Para nada estoy interesada en él", dijo Jamie Lee Curtis para SensaCine Latam. Si bien hay una saga detrás, es momento de despedirse del asesino que la acechó durante 40 años.

Para el fin de Halloween Ends, la actriz agradeció a Carpenter por hacerle parte de las icónicas películas y también le envió el mensaje a su público por el apoyo todos estos años:

"Laurie Strode ve sus cualidades en ustedes. Se han preocupado por ella y la han apoyado, pero la verdad es que se ven identificados. Se están preguntando ¿qué haría yo en su lugar? Y es algo maravilloso saber que represento esa figura", sostuvo.

Jamie Lee Curtis quiere una secuela de Viernes de locos

Una de las películas que marcó la infancia de muchos fue Viernes de locos. Protagonizado por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, la trama contaba la historia de una mamá obsesionada con la perfección y su hija rebelde.

Al no entenderse completamente, cambia de cuerpo con su hija y desde ahí comienzan a sucedes situaciones divertidas que las acercan más como familia. Estrenada en el 2003, se convirtió en un clásico de Disney.

Ahora, a 19 años de ver la luz, Jamie Lee Curtis reveló que está interesada en hacer una secuela de Viernes de locos, siempre y cuando, Lindsay Lohan también se una. Tras visitar México para promocionar su última película Halloween, confesó que habló con Disney y trató de convencerlos para hacer una segunda parte.

“¡Déjame ser la abuela! Déjame ser la abuela que cambia de lugar. Entonces, Lindsay llega a ser la sexy, que todavía está feliz con Mark Harmon en todas las formas en que tú serías feliz con Mark Harmon… Y simplemente, me gustaría ver a Lindsay su manera de tratar con niños pequeños como los de hoy”, dijo la actriz para The View.

La emoción de los fanáticos se hizo sentir en la conferencia y Jamie Lee Curtis confirmó que Lindsay Lohan son muy amigas. “Siempre nos enviamos mensajes de texto. Me envió un mensaje de texto el otro día, está en Irlanda haciendo su nueva película de Netflix, estoy emocionada por ella”, relató.

