'Harry Potter': recordamos a Robbie Coltrane y sus emotivas palabras en el especial por los veinte años de la saga

“Harry Potter”: Robbie Coltrane y sus emotivas palabras sobre la saga en el especial por los 20 años | Fuente: Composición

A inicios de año llegó al streaming el documental especial por los 20 años del estreno de la primera cinta de Harry Potter. Durante la emisión del ese especial, Robbie Coltrane, actor que dio vida a Rubeus Hagrid durante las ocho películas, dio emotivas palabras sobre su personaje y lo que significa Harry Potter para los fans.

“El legado de las películas es que la generación de mis hijos las mostrará a sus hijos. Así que podríamos estar viéndolo en 50 años, fácil. Tristemente no estaré ahí, pero Hagrid estará”, dijo emocionado.

Esas palabras se han recordado este viernes 14 de octubre, después de confirmarse su muerte. El actor británico Robbie Coltrane, famoso por sus apariciones como Rubeus Hagrid en las películas de Harry Potter, murió a los 72 años, según confirmó su agente a Deadline. La estrella de Harry Potter, falleció en un hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia. Coltrane había estado enfermo los últimos dos años.

Robbie Coltrane dio vio a Rubeus Hagrid durante las ocho cintas de Harry Potter. En la saga interpretaba al guardabosques y profesor de Herbología Hagrid. Además de ser uno de los personajes más queridos por los fanáticos. | Fuente: Captura/ Composición

SU TRAYECTORIA

Robbie Coltrane ganó cinco premios Bafta de la Academia de cine y televisión británica, tres de ellos de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie "Cracker".

También apareció en los filmes de James Bond "GolenEye" (1995) y "The World is not Enough" (1999), y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

Interpretar a Rubeus Hagridle trajo reconocimiento y popularidad entre el público más joven, y además obtuvo una nominación a los Bafta por su trabajo en la primera adaptación de las novelas de la autora británica J. K. Rowling.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.