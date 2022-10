Tom Felton es mundialmente conocido por haber dado vida a Draco Malfoy en las ocho películas de "Harry Potter". | Fuente: Instagram / Tom Felton

Famoso a los 14 años tras el estreno de la primera cinta de 'Harry Potter', la vida del actor británico Tom Felton ha sido hasta la fecha un camino de luces y sombras. Así lo atestigua en su autobiografía 'Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard' (que podría traducirse como "Más allá de la varita: magia y caos de crecer como mago"), en cuyas páginas da cuenta de sus adicciones y también de su amor imposible por su compañera de reparto Emma Watson.

Sobre esto último, algo había adelantado la intérprete de Hermione Granger en el especial por el aniversario de Harry Potter que se estrenó en HBO Max. Ella se había referido al flechazo que sintió durante su primer encuentro con Felton.

Una situación que él se encargó de confirmar ahora al señalar que el sentimiento era recíproco. "La quiero y la admiro como persona de un modo que no sería capaz de explicar", escribió en su libro de memorias. Sin embargo, ambos no pudieron concretar el romance.

"Siempre tuve un enamoramiento secreto con Emma [Watson], pero quizá no del modo que a la gente le gustaría oír", relata Tom Felton en un extracto de su publicación que salió hace poco en el periódico inglés The Evening Standard. "Eso no significa que no hubiera chispa entre nosotros. La hubo, sin duda, solo que en momentos distintos", añade. Ese fue el principal motivo por el que el amorío entre ambos nunca pudo aflorar, aunque a la fecha conservan su amistad.

Tom Felton y su lucha contra el alcoholismo

Así como su compañero en la franquicia, Daniel Radcliffe, también Tom Felton admitió haber tenido problemas con el abuso del alcohol. Según sus memorias, la adicción comenzó en su veintena, cuando bebía "varias pintas a diario" a las que seguían dosis pequeñas de whisky. Para él, la bebida era una manera de escapar de la situación mental que lo aquejaba durante los rodajes de las cintas de Harry Potter.

De esa etapa oscura logró salir gracias al apoyo de su entorno. Aunque como recuerda en su autobiografía, fue su abogado quien lo convenció de entrar a rehabilitación. "Apenas le había visto en persona, pero me habló de una manera muy honesta", cuenta Felton en sus memorias, y también recuerda que el letrado le dijo: "No te conozco muy bien, pero pareces un buen tipo. Solo quiero decirte que esta es la intervención número 17 que hago en mi carrera por este motivo. 11 de esas personas están muertas. No seas el número 12".

La primera vez que ingresó a una clínica de desintoxicación no duró ni un día. En la segunda, lo expulsaron por colarse en el cuarto de una paciente. Y pese a que luego pudo rehabilitarse y dejar atrás el alcohol, se internó por tercera oportunidad. "Honestamente, puedo decir que fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Pero el hecho de poder admitir que necesitaba ayuda, y que tenía que hacer algo al respecto, fue un momento importante”, afirma Felton. “Ya no me da vergüenza levantar la mano y decir: ‘No estoy bien'", afirmó.

Todo ello le dejó una gran lección a Tom Felton. "De ninguna manera quiero suavizar la idea de ir a terapia, es un primer paso difícil de dar, pero quiero poner de mi parte para normalizarla. Creo que todos la necesitamos de un modo u otro, así que ¿por qué no resulta normal hablar de manera sincera acerca de nuestros sentimientos?", indicó.

