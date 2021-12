El príncipe Harry y Meghan Markle hacen pública la primera imagen de su hija Lilibet | Fuente: Instagram | Meghan Markle

El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle hicieron pública la primera fotografía de su hija Lilibet "Lili" Diana. Fue para la postal con la que los duques de Sussex desearon unas felices fiestas a sus seguidores.

En la foto aparece el matrimonio, su primer hijo, Archie, y "Lili", que nació hace seis meses. La imagen está acompañada por un mensaje en el que señalan que el nacimiento de Lilibet los ha hecho "una familia".

La pareja añadió que había realizado una donación económica, aunque sin indicar la cantidad, a organizaciones que honran y protegen familias, desde aquellos que están siendo desplazados desde Afganistán, a familias estadounidenses en necesidad de permisos de paternidad/maternidad".

BATALLA POLÍTICA

El permiso o baja por maternidad y paternidad ha sido una de las causas que Markle, de 40 años de edad, ha adoptado desde que abandonó su carrera de actriz y se casó con el príncipe Enrique.

En octubre, Markle solicitó a los líderes políticos estadounidenses que el permiso pagado de maternidad y paternidad fuese incluido como parte de las iniciativas legislativas de la Administración del presidente Joe Biden.

Biden ha intentado aprobar esa medida en el Congreso dentro de un gran plan social, pero de momento no tiene los votos para lograrlo.

PANDEMIA

El mensaje de la pareja, que vive en California, no menciona en ningún momento la crisis causada por la COVID-19. Se proyecta para fin de año que el virus habrá causado alrededor de 5,4 millones de muertes, de las que 810.000 fueron en Estados Unidos y 148.000 en el Reino Unido.

(Con infomación de EFE)

