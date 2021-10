Templo de religioso de Hector 'El Father' sufrió un ataque. | Fuente: EFE

El pastor evangélico puertorriqueño Héctor Delgado, antes conocido como Héctor 'El Father' , lamentó este jueves el ataque que sufrió su Iglesia Marantha —la cual fundó— en la madrugada de hoy cuando recibió varios impactos de bala por parte de desconocidos.

Según detalló la Policía, cuatro personas se encontraban en dicha estructura cuando surgió un tiroteo en la comunidad Las Dolores en Río Grande, municipio de la costa noreste de la isla. Frente a las versiones según las cuales una de las personas que se encontraba al interior del edificio resultó herida, el pastor aclaró que fue un error del informe policiaco.

Héctor ‘El Father’ explicó que Wesley Ojeda, una persona que se menciona en el informe de la Policía relacionada con el suceso, "no resultó herida de bala y está, gracias a Dios, en perfectas condiciones".

Igualmente, indicó que ninguno de los otros compañeros que se encontraban allí orando resultaron lesionados. El pastor de 42 años explicó, a través de un comunicado de prensa, que "los hechos ocurridos anoche en la carretera donde está localizado nuestro ministerio son un reflejo del Puerto Rico que estamos viviendo y por eso oramos diariamente".

Según sus declaraciones, la iglesia "fue impactada por una bala perdida, pero la estructura no tiene mayores daños". Y mencionó que la iglesia se mantiene abierta 24 horas como parte de su misión de llevar la palabra de Dios en todo momento.

"Nosotros tenemos un ministerio vivo, una iglesia que no cierra, porque además de ser un templo de oración, es refugio para los desamparados. Hoy nos tocó a nosotros vivir lo que muy tristemente vive en Puerto Rico todos los días", puntualizó.

Héctor 'El Father' lamenta suceso criminal que afectó su iglesia. | Fuente: EFE

Sobre la carrera de Hector El Father

Héctor ‘El Father’ comenzó a labrar su famosa carrera musical en la década de los 90 como uno los integrantes de la llamada "vieja escuela" del reggaetón, al participar junto a su entonces compañero de dúo, Tito "El Bambino", en producciones como "No Fear 1", "The Legend" y "DJ Goldy 3 - The Melody".

Se retiró de la música en 2008 para convertirse en pastor de la mencionada iglesia cristiana en Río Grande. En 2018 regresó a la música con el sencillo "Acuérdate de mí", con una faceta más sensible y humana.

Y, a principios de junio de este 2021, lanzó su primer disco en 13 años, "La Hora Cero", en el que, según explicó entonces en una entrevista con Efe, busca llevar la palabra de Dios y que quien lo escuche se acerque a la iglesia.

(Con información de EFE)

