Héctor Delgado, quien fuera Héctor 'El Father' en la escena musical reguetonera, lanzó un nuevo tema. | Fuente: Instagram / Héctor Delgado

El puertorriqueño Héctor Delgado, más conocido como Héctor 'El Father', que fuera uno de los exponentes más importantes del género del reguetón y retirado en 2008, regresó a la escena musical con el lanzamiento del tema "Corre que se hace tarde", según un comunicado divulgado este 2 de abril.



Héctor 'El Father', que alcanzara el éxito con el dúo Hector & Tito, vuelve al mundo de la música con "Corre que se hace tarde", bajo una alianza entre Maranatha Records y Nain Music, una división de Rimas Entertainment.



Producido por Héctor Delgado y Aneudy Maysonet, "Corre que se hace tarde" es un tema cristiano que se nutre de ritmos potentes y reflexivos para llevar un mensaje importante a toda la juventud que se ha perdido en las calles por la ambición y el hambre de poder, señala el comunicado.



"Por años viví con el enemigo, creyendo que los lujos, la fama y el dinero me darían felicidad, sin embargo fue más lo que perdí que lo que gané. A través de mis alabanzas exhorto a los jóvenes a dejar la vida de las calles antes de que sea demasiado tarde", señaló Héctor 'El Father'.



El video musical estuvo bajo la dirección de Kelvin Rosa y Héctor Delgado y se filmó en el residencial José Ramírez en Río Grande, un municipio del nordeste de Puerto Rico.



Un videoclip que refleja una realidad

La producción audiovisual se basa en una madre que vive una pelea constante con su hijo que está en la calle y le deja saber que el camino correcto es Dios. Su hijo no la escucha y se le hace demasiado tarde cuando pierde la vida de forma violenta.

Destaca el comunicado que en el video se refleja una situación que ocurre a diario en la isla, en donde ahora el ciclo de la vida es que los padres entierren a sus hijos, y no al revés.



Hector 'El Father' se retiró de la música en el 2008, luego de haberse convertido en uno de los exponentes de reguetón más importantes, no solo como parte del exitoso dúo Hector y Tito (con su compañero Tito El Bambino), sino en su carrera como solista.



Tras abandonar la música se convirtió en pastor de una iglesia cristiana en Río Grande y en 2018 regresó a la música con el sencillo "Acuérdate de mí", con una faceta más sensible y humana.



Ahora, en 2021, Héctor Delgado lanza este sencillo que formará parte de su álbum de música cristiana, "La Hora Cero", el cual estará disponible el próximo mes de mayo.



"Corre que se hace tarde", disponible en todas las plataformas de música digital. (Con información de EFE).



