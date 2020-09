El protagonista de "Superman" está de acuerdo con ser el siguiente James Bond. | Fuente: AFP

James Bond es quizá el agente secreto más representativo del cine, y este año iba a llegar la nueva película protagonizada por Daniel Craig. Ante la pandemia del nuevo coronavirus, su estreno no llegó a concretarse, pero los comentarios en torno a su sucesor todavía continúan en medio de especulaciones.

Aunque no ha habido rumores que apunten directamente a quién será el actor del agente 007, la prensa ha consultado a diferentes estrellas sobre la oportunidad de tomar el legado del personaje en el cine. En ese sentido, Henry Cavill admitió que estaría de acuerdo con dar vida al personaje.

“En esta etapa, todo está en el aire. Veremos qué pasa. Pero sí, me encantaría interpretar a Bond, sería muy, muy emocionante”, dijo en una entrevista con la revista GQ, dando pie a la posibilidad de que pueda ser fichado para Bond en un futuro. Luego de Superman, el actor británico abre las puertas a diferentes roles.

Además, Cavill señaló que estaría encantado de enrumbarse a esta nueva aventura si es que los productores de la saga “James Bond” lo incluyeran en sus planes a futuro para la historia del sucesor: “Si Barbara [Broccoli] y Michael [G. Wilson] estuvieran interesados en eso, aprovecharía la oportunidad”.

UN HÉROE EN EL CINE Y TELEVISIÓN

Henry Cavill se mantiene distanciado de Superman y DC Comics, pero eso no indica que no haya tenido roles relevantes después de ser Clark Kent. A finales del 2019, el famoso actor protagonizó la serie “The Witcher”, basada en las novelas de Andrzej Sapkowski. En la ficción de Netflix, toma un rol distinto al de superhéroe, pero conserva su vena heroíca (y justiciera) para actuar como Geralt de Rivia.

Luego de que el “Snyder Cut” se hiciera realidad y anunciaran el estreno de la nueva versión de la tan criticada “Liga de la Justicia”, han crecido las esperanzas de los fanáticos por el pronto regreso de a su papel. Hasta la fecha, no se ha confirmado su retorno al Universo Extendido de DC.

Recientemente, Cavill se viste de Sherlock Holmes en el nuevo filme “Enola Holmes”, de Netflix.