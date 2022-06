Vanessa Anne Hudgens es una cantante, actriz, modelo, compositora y diseñadora estadounidense. | Fuente: Twitter

La actriz Vanessa Hudgens sorprendió a sus seguidores luego de que visitara el East High School, colegio que sirvió como locación para las tres películas de “High School Musical”, de Disney Channel.

La artista de 33 años grabó un video donde luce un top negro, un short fucsia y zapatillas blancas. Además, aparece caminando en el frontis del lugar mientras sonaba la canción ‘Breaking Free’, tema que interpretó en el 2006 con Zac Efron.

En la descripción del clip, Vanessa Hudgens escribió una parte del guion donde Troy Bolton le enseña su ‘lugar secreto’ a Gabriella Montez en la primera película de “High School Musical”:

“¿Recuerdas en el jardín de infantes cómo conociste a un niño y no sabías nada sobre él, luego, 10 segundos después, jugabas como si fueran mejores amigos porque no tenías que ser nada más que tú mismo?”, se lee.

Vanessa Hudgens participó en las tres películas de “High School Musical” (2006, 2007 y 2008), la última entrega fue la primera de la franquicia en estrenarse en cines.

Zac Efron quiere ser Troy Bolton en "High School Musical 4"

El actor Zac Efron, reconocido por su papel de Troy Bolton en “High School Musical”, dejó abierta la posibilidad de ponerse nuevamente en la piel del basquetbolista en una nueva franquicia de la película de Disney.

“Quiero decir que tener la oportunidad de volver y trabajar con ese equipo sería increíble. Mi corazón sigue ahí. Eso sería increíble. Espero que suceda”, dijo el artista en entrevista con el portal E! News.

“High School Musical” se estrenó por primera vez en el 2006 y tuvo su secuela un año después. La tercera película fue lanzada en cines en el 2008 y esta trilogía se convirtió en una de las favoritas de muchos jóvenes.

Su legado continuó con la serie de Disney+ “High School Musical: The Musical”, un espectáculo con un elenco nuevo de jóvenes que aman el teatro.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).