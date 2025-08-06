Edison Flores a un mes de anunciar su separación de Ana Siucho: "Los más valioso era despertarse en paz"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Edison Flores sorprendió a sus seguidores al compartir un reflexivo mensaje en sus redes sociales sobre inteligencia emocional. Esto, a un mes de confirmarse su separación de Ana Siucho, con quien se casó en diciembre de 2019 y con quien tiene dos hijas.

En efecto, por medio de sus historias en Instagram, el actual jugador de Universitario de Deportes difundió el último martes un peculiar mensaje enfocado en la buena energía y la felicidad de sentirse bien consigo mismo.

“Y un día te das cuenta (...) que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Qué lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que no sin miedo, respirar hondo y sentir que estás aquí, presente. Qué era quedarte en silencio y sentirte bien con eso”, se lee en el post del mundialista e integrante de la selección peruana.

Del mismo modo, el atacante de la ‘U’ resaltó la calma como uno de los elementos fundamentales de la vida deslizando que la tiene ahora después de separarse de Siucho, quien reside en Estados Unidos con sus hijas desde hace algunos meses.

“Abrazar más, soltar más. Tener menos cosas, pero más calma. Sentirte libre, aunque no tengas todas las respuestas. Que el lujo más grande era poder elegirte cada día. Y que nada se compara con la tranquilidad de estar en paz contigo”, concluyó el mensaje.

Edison Flores y Ana Siucho se casaron el 21 de diciembre del 2019. | Fuente: Instagram

Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho

Edison Flores y Ana Siucho confirmaron el fin de su relación luego de varios meses donde se mostraban distantes el uno del otro y tras la difusión de supuestos romances ajenos a su matrimonio ventilados por programas de espectáculos.

A través de un comunicado, compartido el 30 de junio en su cuenta de Instagram, se conoció que el futbolista ya estaba separado de la empresaria desde hace un tiempo atrás pidiendo respetar la privacidad de su familia.

"Por medio del presente, quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Sin embargo, continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentario al respecto”, se lee en el mensaje difundido por el volante nacional.

Edison Flores y Ana Siucho avivaron rumores de distanciamiento en los últimos meses. | Fuente: Instagram

Edison Flores eliminó todas sus fotos en redes tras separarse de Ana Siucho

El anuncio de Edison Flores se dio días después de que Ana Siucho compartiera una foto al lado del empresario venezolano Elías Brito mostrando una evidente confianza entre ambos y generando rumores de un supuesto romance de la todavía esposa de Flores.

El popular ‘Oreja’ eliminó su cuenta oficial de Instagram luego de publicar su comunicado mientras que Ana Siucho compartió el mensaje de Elías Brito donde aclara que solo tiene una amistad con Siucho, algo que, de acuerdo con Brito, es de conocimiento del futbolista, quien evitó pronunciarse al respecto

Cabe recordar que diversos medios especularon sobre la separación definitiva de la pareja. En noviembre del 2024, el diario Trome sacó a la luz un supuesto romance del futbolista con una anfitriona venezolana.

Por su parte, Ana Siucho no saludó a Edison por su cumpleaños el último 14 de mayo en redes, algo que siempre hacía tras hacer pública su relación. Un mes después, la también médico apareció siendo abrazada de la cintura por Elías Brito, lo que deslizó que ya estaba separada del deportista.

Edison Flores compartió un reflexivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.Fuente: Instagram (edisonflores1020)

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis