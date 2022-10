Bette Midler, es una actriz, cantante, comediante y productora estadounidense, conocida por ser Winnie en 'Hocus Pocus'. | Fuente: Instagram

Tras el estreno de ‘Hocus Pocus 2’ en Disney+, se tejió la posibilidad de que exista una tercera película. Como se recuerda, en esta cinta alguien encendió la vela de flama negra que resucitó a las hermanas Sanderson.

Fue Becca, una estudiante de secundaria quien hizo un ritual sin imaginar que traería de regreso a Winnie, Mary y Sarah. Al darse cuenta de lo que había hecho, la joven con sus amigas Cassie e Izzy tratarán de evitar el caos que provocarán las brujas en Salem durante Halloween.

¿‘Hocus Pocus’ tendrá tercera parte?

A pesar de que Disney+ no ha confirmado una tercera parte de ‘Hocus Pocus’, las escenas post créditos podrían darles una buena noticia a sus seguidores para una posible continuación.

En la secuencia aparece el gato de Gilbert paseando por la una caja con la etiqueta ‘Vela BF #2’. ¿Las hermanas Sanderson regresan? Además, Bette Midler, Winnie en ‘Hocus Pocus’, confesó que sí le gustaría una franquicia.

“Si hubiera una tercera, por supuesto que me apuntaría, pero no sé cómo. No puedo imaginar cuál sería la historia, pero amo a Winifred, Sarah, Mary y nuestra relación es buena”, dijo para Entertainmet Weekly.

'Hocus Pocus 2' reavivó la nostalgia de Disney

Disney estrenó la película 'Hocus Pocus 2', que marca el retorno de Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy como las hermanas Sanderson. La segunda parte de la cinta de magia y terror estrenada en 1993 está disponible desde el 30 de septiembre a través de la plataforma Disney+.

En esta nueva historia, dirigida por Anne Fletcher ("The Proposal") , el hechizo de unas adolescentes traerá de regreso a las Sanderson para causar más estragos. "Algunas leyendas no mueren", indica la reseña del avance.

El cineasta de origen español Kenny Ortega, creador de "High School Musical", dirigió la primera película de "Hocus Pocus", en la que tres hermanas condenadas por brujería en los juicios de Salem de 1693 resucitaban después de 300 años y conocían el mundo moderno con la ayuda de tres jóvenes.

La trama gira en torno a la historia de tres hermanas brujas, quienes revivieron luego de permanecer muertas por varios siglos, ellas buscaban consumir almas de niños para mantenerse jóvenes.

Además de las protagonistas, el reparto también contará con la participación del actor Doug Jones como Billy Butcherson. Por otro lado, los nuevos rostros de esta película son Whitney Peak, Lilia Buckingham y Belissa Escobedo, quienes interpretarán respectivamente a Becca, Cassie e Izzy.

