El actor Hugh Jackman recordó su emblemático papel como Wolverine en el aniversario de "Logan". | Fuente: 20th Century Fox

Hugh Jackman recordó su emblemático papel en el tercer aniversario de "Logan". El famoso intérprete de Wolverine compartió un mensaje sobre el rol que lo acompañó 17 años en el cine. Como se recuerda, la última película de “X-Men” que protagonizó brindó un final definitivo a la historia del superhéroe.

El actor de 51 años agradeció todo el tiempo que dio vida a Wolverine, líder de los X-Men, y posteriormente, mentor de Laura (X-23) y… también su padre biológico. Según los acontecimientos en la película dirigida por James Mangold, la mutante posee habilidades parecidas a las del superhéroe y es rastreada para ser asesinada.

“Hace tres años, ‘Logan’ fue estrenada. Gracias por los tantos (y en serio tantos) años de sudor, pollo al vapor y el papel de toda una vida”, escribió Hugh Jackman en Instagram.

En "Logan", el personaje de Jackman se sacrifica para salvar a los jóvenes que huían de un grupo de científicos que experimentaban con ellos para crear mutantes a partir de material genético. Así es como fue creada la pequeña Laura en el proyecto X-23, de 11 años, quien nació gracias al ADN de Logan y, por lo tanto, es su hija.

Hacia el final de la película del 2017, Laura ve morir a Wolverine y escapa para cruzar la frontera de Canadá, lugar donde estaría a salvo. La historia concluye el rol que interpretó Hugh Jackman durante gran parte de su vida como parte de las películas basadas en los cómics de “X-Men”.

¿HUGH JACKMAN VOLVERÁ A SER WOLVERINE?

Después de grabar "Logan", el actor australiano manifestó que esa película sería su última vez como Wolverine en el cine. Sin embargo, guarda un cariño muy especial por el líder de los X-Men y entiende que los fanáticos se emocionen cada vez que hace la pose de las garras.

“Wolverine regresará, pero no conmigo…excepto los sábados en la noche en mi casa ¡así me disfrazo! Cuando mis hijos no están haciendo tarea, me disfrazo y las garras salen, sólo tengo que levantar las cejas y las garras salen”, aseguró a Digital Spy en el 2017.

A finales del año pasado, Hugh Jackman volvió ser Wolverine para cumplir el sueño a uno de sus seguidores durante su gira “The Man, The Music, The Show”, tras su protagónico en la exitosa “The Greatest Showman”, en la Ciudad de México. El fan del público se emocionó al verlo, y el actor reaccionó como el recordado superhéroe.